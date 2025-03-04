Прекрасный подарок на 8 Марта. Три бюджетных смартфона с хорошими характеристиками

Некоторые обладают немалым запасом памяти

Весенний праздник 8 Марта близится и пора покупать подарки самым дорогим женщинам. К примеру, на рынке есть немало смартфонов по доступной цене до 3000 грн.

"Телеграф" расскажет о трех лучших телефонах в этой ценовой категории. Заметим, что стоимость может незначительно изменяться в зависимости от города.

Xiaomi Redmi A2 3/64 Light Green

Этот смартфон можно найти в нескольких цветах, есть даже мятный, который точно понравиться женщине. Телефон Redmi A2 имеет большой дисплей 6.52’’ с разрешением HD+, батарею емкостью 5000 мАч. И эти мощные характеристики вложены в стильную тонкую оболочку весом 192 г.

Основные характеристики:

четыре ядра и процессор MediaTek Helio G36

оперативная память — 3 Гб

внутренняя память – 64 Гб и поддерживает microSD до 512 Гб

камера — 8 Мп + 0.08 Мп, фронтальная — 5 Мп, f/2.2

операционная система – Android 13 (Go Edition).

Заметим, что смартфон имеет двойную камеру, позволяющую делать фотографии высокого качества с помощью функций AI (искусственного интеллекта). Стоимость Redmi A2 составляет 2999 грн.

Xiaomi Redmi 9A 4/64GB Carbon Grey

Этот смартфон имеет 6.5к-дюймовый дисплей, позволяющий играть в любимые игры с широким кадром. У Redmi 9A есть одна основная камера в 13 Мп и фронтальная. Батарея 5000 мАч с интеллектуальным энергосбережением, держит заряд до одних суток.

Основные характеристики:

4 ядра и процессор MediaTek Helio G25

оперативная память — 4 Гб

внутренняя память 64 Гб + поддерживает microSD (до 256 Гб)

основная камера 13 Мп, фронтальная 5 Мп

операционная система — Android 10.

Стоимость этого смартфона составляет 2999 грн. Он представлен в трех цветах – серый, голубой, зеленый.

ZTE Blade A35 2/64GB

Этот смартфон, кроме своего мятного, красивого цвета, имеет хорошие технические характеристики. Blade A35 отображает четкие и яркие изображения, ведь оснащен 6.75-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1600x720 пикселей. Частота обновления экрана 90 Гц позволяет просматривать видео и игры в высоком качестве.

Основные характеристики:

8 ядер и процессор Unisoc SC9863A+ PowerVR GE8322

оперативная память — 2 Гб

внутренняя память 64 Гб + поддерживает microSD

основная камера 8 Мп, фронтальная 5 Мп

операционная система — Android 14.

Стоимость этого смартфона составляет 2999 грн. Он доступен в мятном и сером цветах.

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