Три смартфона до 2000 грн, которые покорят сердце вашей бабушки. Прекрасный подарок на 8 марта

Смартфон для пожилых людей должен быть простым и надежным

Бюджетный телефон может стать отличным подарком на 8 марта, когда средства ограничены. Варианты можно подобрать даже с бюджетом до 2 тысяч гривен.

"Телеграф" рассказывает о трех надежных телефонах, которые могут порадовать бабушку, или другую близкую пожилую женщину. Они просты в использовании и надежны.

Tkexun F18 (Happyhere F18) — 1 881 гривна

Это кнопочный телефон-раскладушка, что удобно для тех, кто опасается повредить экран и привык пользоваться физическими кнопками. Смартфон обладает достойным набором функций и качественной сборкой. Гаджет отличается приятным дизайном и большими кнопками, что делает пользование удобным даже для пожилых людей. Экран по меркам кнопочных телефонов очень хороший, диагональ 2,8 дюйма, разрешение дисплея 480x320. Емкость аккумулятора 2800 мАч.

Nokia 150 TA-1582 — 2000 гривен

Функциональный телефон, который может похвастаться современным высококачественным дизайном и стойкостью к ударам. Аккумулятор емкостью 1450 мАч позволит говорить много часов. Эргономичный дизайн помогает удобно держать аппарат во время разговора. Благодаря сенсорной клавиатуре и пространству для 1500 контактов и 500 SMS-сообщений можно посылать много сообщений.

Comfort 50 Optima Type-C — 1 720 гривен

Comfort 50 Optima Type-C – удобный "бабусяфон" с современным разъемом, большим экраном, клавишами и шрифтом, а также озвучиванием различных действий. Телефон удобно держать в руках благодаря размеру и покрытию корпуса. Оснащен разъем USB Type-C, что редкость для кнопочных телефонов. Оборудован цветным дисплеем диагональю 3,5 с разрешением 320х480 пикселей на дюйм. Optima имеет функцию экстренного вызова SOS, которую можно активировать с помощью нажатия и удержания красной кнопки на задней панели устройства. Функция предусматривает отправку SMS-сообщений, а затем вызовы на 5 экстренных номеров, которые можно выбрать сами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех телефонах до 6 тысяч гривен, которые не разочаруют. Каждая модель имеет свои особенности.