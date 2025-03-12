Смартфоны с крутой камерой до 5 тысяч гривен: эти три варианта удивят (фото)
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Обзор недорогих смартфонов, на которые можно сделать хорошие фотографии
На рынке смартфонов существует большое количество предложений гаджетов с хорошей камерой, но за небольшие деньги. Купить устройство с такой характеристикой можно даже до 5 тысяч гривен.
"Телеграф" рассказывает, какие модели с хорошей камерой сейчас есть в продаже и какие в них особенности. В этом материале поговорим о трех таких смартфонах.
Infinix SMART 8 2/64
- Основная камера: 13 Мп;
- Фронтальная камера: 8 Мп;
- Емкость аккумулятора: 5000 mAh.
- Особенность: повышенное качество как селфи, так и обычных фотографий благодаря улучшенным характеристикам камеры.
- Цена — 3 399 гривен.
Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb
- Суперчеткость съемки — 50 Мп. Идеальная детализация обеспечивается благодаря высокому показателю разрешения основной камеры.
- Фронтальная камера на 13 МП. Обновленная передняя камера 13 Мп поддерживает ночной режим, поэтому яркость и четкость ваших селфи обеспечены при любых условиях освещения.
- Двойная камера AI;
- 6,88-дюймовый кинематографический дисплей;
- Емкость аккумулятора — 5160 mAh
- Цена — 4 499 гривен.
Motorola G24 4/128Gb
Яркие, детализированные фото день и ночь с камерой на 50 Мп, а также снимки макро мира с режимом Macro Vision lens.
- Основная камера — 50+2 Мп;
- Максимальное разрешение видео — 1920 x 1080 Full HD;
- Фронтальная камера — 8 Мп;
- Зум — 4х цифровой;
- Емкость аккумулятора — 5000 mAh
- Цена — 4 999 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще есть в продаже смартфоны с хорошей камерой и до 4 тысяч гривен.