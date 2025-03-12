Смартфоны с крутой камерой до 5 тысяч гривен: эти три варианта удивят (фото)

Обзор недорогих смартфонов, на которые можно сделать хорошие фотографии

На рынке смартфонов существует большое количество предложений гаджетов с хорошей камерой, но за небольшие деньги. Купить устройство с такой характеристикой можно даже до 5 тысяч гривен.

"Телеграф" рассказывает, какие модели с хорошей камерой сейчас есть в продаже и какие в них особенности. В этом материале поговорим о трех таких смартфонах.

Infinix SMART 8 2/64

Основная камера: 13 Мп;

Фронтальная камера: 8 Мп;

Емкость аккумулятора: 5000 mAh.

Особенность: повышенное качество как селфи, так и обычных фотографий благодаря улучшенным характеристикам камеры.

Цена — 3 399 гривен.

Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb

Суперчеткость съемки — 50 Мп. Идеальная детализация обеспечивается благодаря высокому показателю разрешения основной камеры.

Фронтальная камера на 13 МП. Обновленная передняя камера 13 Мп поддерживает ночной режим, поэтому яркость и четкость ваших селфи обеспечены при любых условиях освещения.

Двойная камера AI;

6,88-дюймовый кинематографический дисплей;

Емкость аккумулятора — 5160 mAh

Цена — 4 499 гривен.

Motorola G24 4/128Gb

Яркие, детализированные фото день и ночь с камерой на 50 Мп, а также снимки макро мира с режимом Macro Vision lens.

Основная камера — 50+2 Мп;

Максимальное разрешение видео — 1920 x 1080 Full HD;

Фронтальная камера — 8 Мп;

Зум — 4х цифровой;

Емкость аккумулятора — 5000 mAh

Цена — 4 999 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще есть в продаже смартфоны с хорошей камерой и до 4 тысяч гривен.