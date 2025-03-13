Выдержат почти все: три смартфона с защищенным корпусом, которые подойдут военным, спасателям и не только

Собрали 3 неплохих варианта

В современном мире смартфоны преимущественно ассоциируются с качественными камерами и инновационными функциями. Однако существует категория пользователей, для которых первостепенное значение имеет надежность устройства. Особенно это касается военных, спасателей, строителей и активных путешественников. Такие пользователи нуждаются в устройствах, способных выдержать удары, падения, контакт с водой и пылью, а также обеспечить длительную автономную работу в полевых условиях.

"Телеграф" собрал несколько надежных моделей защищенных смартфонов, сочетающих прочный корпус, водонепроницаемость и мощные аккумуляторы.

Oukitel WP20 4/32GB Orange: 4 100 ₴

Этот аппарат получил мощную защиту по стандарту IP69K, что обеспечивает полную непроницаемость воды и пыли. Корпус из металла и пластика способен выдержать серьезные падения. Аккумулятор емкостью 6300 mAh обеспечивает несколько дней автономной работы, а благодаря быстрой зарядке мощностью 10 Вт можно быстро пополнить запас энергии. К сожалению, устройство имеет относительно скромные 32 ГБ внутренней памяти, хотя поддержка microSD может отчасти помочь. Несмотря на невысокую цену, смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица.

Doogee S41 3/16Gb Black: 4 141 ₴

Модель Doogee S41 также получила защиту по самому высокому стандарту IP69K. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass для защиты от царапин и ударов. Среди преимуществ – наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей, недостающего конкурентам. Емкость аккумулятора составляет 6300 mAh, однако быстрой зарядки нет. Существенным недостатком является только 16 ГБ встроенной памяти, хотя ее можно расширить картой microSD до 1 ТБ.

Sigma mobile X-treme PQ38 black: 4 999 ₴

Этот смартфон отличается самой мощной батареей среди конкурентов – 8000 mAh, что обеспечивает рекордную автономность. Защита по стандарту IP68 гарантирует надежную работу при погружении в воду и полную пыленепроницаемость. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. В отличие от других моделей, здесь установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio A20, хотя и с более низкой тактовой частотой. Устройство имеет 32 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти.

Ранее "Телеграф" также писал о трех смартфонах до 2000 грн, которые имеют неплохую батарею. Они долго удерживают заряд и оснащены хорошими камерами.