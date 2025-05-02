Даже не смотрите в их сторону. На какие технологии умного дома вы зря потратите средства

Некоторые технологии умного дома не принесут вам облегчения жизни

Технологии умного дома облегчают жизнь и делают ее более комфортной. К ним относятся голосовое управление, замки на Wi-Fi, умное освещение, термостаты и тому подобное.

Однако не все "умные" технологии одинаково полезны – некоторые из них могут создать больше проблем, чем удобств. Эксперты The Spruce советуют избегать эти функции.

Wi-Fi-камеры и дверные звонки

Электронные системы безопасности и камеры наблюдения, работающие от электросети, могут быть легко взломаны злоумышленниками. По словам эксперта по домашним технологиям Криса Уилсона, сбой питания или взлом — и дом остается без защиты.

Встроенное разумное освещение

Как отмечает обозреватель Эрин Лоуренс, если сломается один элемент, придется обновлять всю систему, поскольку все освещение в доме взаимосвязано. Традиционное освещение — гораздо удобнее в ремонте и модернизации.

Умные холодильники и краны

Такие технологии для кухни не только дорогие, но и очень сложные в обслуживании. Неисправность часто означает дорогостоящий ремонт или полную замену техники.

Многокомнатные умные аудиосистемы

Синхронизировать умную акустическую систему в нескольких комнатах — сложная задача даже для опытных пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать дополнительный свет и не долбить стены.