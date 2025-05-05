Еще и на кофе останется. Как обновить квартиру за два выходных с бюджетом в 5 тысяч

Есть легкий вариант апгрейда для квартиры или дома

Если хочется обновить ремонт в квартире, то для этого необязательно брать отпуск или кредит. Изменить вид комнаты, кухни или даже всей квартиры можно за выходные, имея 5 тысяч гривен.

Цены на все материалы зависят от магазина, их количества и личных предпочтений покупателя. Но если выбирать что-то более дешевое, то чек выйдет в 5 тысяч гривен. Что можно обновить в квартире, рассказал "Телеграф".

Подборка идей легкого ремонта

Окрасьте стены или одну стену. Для этого точно понадобится краска, валики и малярная лента. На это вы потратите около 805 гривен, ведь краска стоит где-то 600 гривен, валик 150 гривен, а малярная лента — 55 гривен.

Обновите освещение. Новый светильник, торшер или LED-лента добавят уюта и современного вида. На это можно потратить до 1000 гривен.

Замените текстиль. Новые шторы, покрывало, декоративные подушки или скатерть — и комната выглядит по-другому. В этом случае бюджет может составить от 1 000 до 2000 гривен.

Обновите мебель с помощью самоклеящейся пленки. Комод, стол или даже двери будут иметь другой вид. Пленка стоит от 57 гривен за метр. Представим, что вам нужно 10 метров. Они будут стоить 570 гривен.

Сделайте декор своими руками – рамки с фото, постеры, подставки для растений, настенные полки. Бюджет около 100-200 гривен.

Обновите ванную или кухню. В ванную комнату можно купить новый душ, шторку, коврик, органайзеры, а на кухню — ручки для шкафов, полотенца и т.д. На это уйдет где-то 300-400 гривен.

Если посчитать все эти расходы, то чек получится на 4975 гривен, то есть останется еще 25 гривен. Можно купить кофе в автомате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сверлить стены без пыли.