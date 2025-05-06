Внимание к деталям и квартира "как с обложки" готова. Как сделать ее дороже

Есть шесть лайфхаков, которые смогут превратить даже самый скромный интерьер в тот, что будет выглядеть более дороже

Ремонт в квартире может казаться масштабным, но более дешевым, или наоборот — минималистичным, но дорогим. Чтобы интерьер в квартире выглядел "как с обложки", нужно немного фантазии и внимания к деталям.

Как сделать ремонт в квартире более простым, но дорогим, рассказал "Телеграф". Это возможно благодаря некоторым лайфхакам.

Как сделать квартиру дороже

Свет — ваш лучший друг . Замените старые люстры на современные светильники с теплым светом, а также добавьте больше источников освещения: торшеры, настольные лампы, LED-ленты.

. Замените старые люстры на современные светильники с теплым светом, а также добавьте больше источников освещения: торшеры, настольные лампы, LED-ленты. Нейтральная цветовая гамма . Белые, серые, бежевые или песочные стены создают нужный нам эффект.

. Белые, серые, бежевые или песочные стены создают нужный нам эффект. Обновите ручки на комоде и столе, купите новые душ или кран и тому подобное . Ручки на кухонных шкафах или дверях можно легко заменить на стильные — латунь, черный металл, матовый хром.

. Ручки на кухонных шкафах или дверях можно легко заменить на стильные — латунь, черный металл, матовый хром. Текстиль и шторы . Вместо старых тяжелых занавесок — легкие шторы в пол. В свою очередь пледы, декоративные подушки, одеяла освежат интерьер.

. Вместо старых тяжелых занавесок — легкие шторы в пол. В свою очередь пледы, декоративные подушки, одеяла освежат интерьер. Зеркала и глянец . Большие зеркала или глянцевые поверхности визуально увеличивают площадь.

. Большие зеркала или глянцевые поверхности визуально увеличивают площадь. Порядок и минимализм. Визуальный шум будет создавать эффект переполненности, поэтому лучше избавиться от лишних вещей. Если они нужны, а девать некуда, тогда приобретите органайзеры, закрытые полки и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно обновить квартиру за два выходных с бюджетом в 5 тысяч гривен.