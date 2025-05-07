В ванной ей не место? Можно ли ставить стиральную машину на кухне

Если в ванной для стиралки объективно мало места, то лучше выбрать кухню

Стиральную машину, в основном, устанавливают в ванной комнате. Однако есть те, что выбирают место на кухне. Можно ли так делать и какая комната больше "вредит" технике.

Где на самом деле можно устанавливать стиралку, на кухне или в ванной, расскажет "Телеграф". В первую очередь надо понять, где больше места.

Стиральная машина достаточно большая и если в ванной мало места, то техника точно там не станет. В таком случае лучше выбрать кухню. Кроме того, там меньше влажность, которая значительно влияет на техническое состояние стиралки, комната проветривается и в ней есть окна.

"Плюсом" кухни является также легкое подключение к водопроводу и электросети. В случае поломки стиралку легко можно отодвинуть, в то время, как в ванной будет тесно и для одного человека.

К тому же стиралку можно будет спрятать за дверцей или мебельными панелями, а сверху на нее положить столешницу. Это создаст дополнительное место для работы на кухне. Но стиральную машину лучше не ставить рядом с плитой. Установите ее на расстоянии хотя бы нескольких сантиметров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно сэкономить деньги на стирке.