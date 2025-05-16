Влагостойкая, долго держит цвет, быстро высыхает. Как выбрать краску для стен и не сойти с ума
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Надо исходить из собственных предпочтений
Выбор краски для стен зависит от многих факторов, например, бюджета, от того, для каких помещений она покупается и тому подобное. Чтобы выбрать краску, которая нужна вам, необходимо знать об основных ее видах и свойствах.
Каждый тип краски имеет особенности, в частности устойчивость, влагозащиту, удобство нанесения. Об этом объяснили в "Unisil".
Какой краской лучше окрашивать стены
Краски делятся по основе: на водной, органическом растворителе и силикатной.
На водной основе:
- Водно-дисперсионные – они влагостойкие, их можно мыть, паропроницаемые, не выгорают;
- Водоэмульсионные – не желтеют и не изменяют цвет, но смываются со временем;
- ПВА (поливинилацетатные) – дешевые, экологичные, подходят также для потолка;
- Латексные – водоотталкивающие, заполняют маленькие трещины, быстро высыхают;
- Силиконовые – эластичные, стойкие, можно мыть, подходят для любых минеральных поверхностей, перекрывают маленькие трещины;
- Акриловые – универсальные, стойкие к влаге, морозу, подходят для дерева и штукатурки, обеспечивают защиту от коррозии, УФ лучей, пара и воды.
На органических растворителях:
- Масляные – бюджетные, токсичные при высыхании, желтеют со временем.
- Эмалевые – блестящие, быстро сохнут, не боятся воды и солнца.
Силикатные краски
Они паропроницаемые, огнеупорные, препятствуют развитию грибка, без запаха.
Поэтому, ориентируясь на эти свойства, можно выбрать тип краски, которая нужна именно вам.
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