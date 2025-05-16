Влагостойкая, долго держит цвет, быстро высыхает. Как выбрать краску для стен и не сойти с ума

Надо исходить из собственных предпочтений

Выбор краски для стен зависит от многих факторов, например, бюджета, от того, для каких помещений она покупается и тому подобное. Чтобы выбрать краску, которая нужна вам, необходимо знать об основных ее видах и свойствах.

Каждый тип краски имеет особенности, в частности устойчивость, влагозащиту, удобство нанесения. Об этом объяснили в "Unisil".

Какой краской лучше окрашивать стены

Краски делятся по основе: на водной, органическом растворителе и силикатной.

На водной основе:

Водно-дисперсионные – они влагостойкие, их можно мыть, паропроницаемые, не выгорают;

– они влагостойкие, их можно мыть, паропроницаемые, не выгорают; Водоэмульсионные – не желтеют и не изменяют цвет, но смываются со временем;

– не желтеют и не изменяют цвет, но смываются со временем; ПВА (поливинилацетатные) – дешевые, экологичные, подходят также для потолка;

– дешевые, экологичные, подходят также для потолка; Латексные – водоотталкивающие, заполняют маленькие трещины, быстро высыхают;

– водоотталкивающие, заполняют маленькие трещины, быстро высыхают; Силиконовые – эластичные, стойкие, можно мыть, подходят для любых минеральных поверхностей, перекрывают маленькие трещины;

– эластичные, стойкие, можно мыть, подходят для любых минеральных поверхностей, перекрывают маленькие трещины; Акриловые – универсальные, стойкие к влаге, морозу, подходят для дерева и штукатурки, обеспечивают защиту от коррозии, УФ лучей, пара и воды.

На органических растворителях:

Масляные – бюджетные, токсичные при высыхании, желтеют со временем.

– бюджетные, токсичные при высыхании, желтеют со временем. Эмалевые – блестящие, быстро сохнут, не боятся воды и солнца.

Силикатные краски

Они паропроницаемые, огнеупорные, препятствуют развитию грибка, без запаха.

Поэтому, ориентируясь на эти свойства, можно выбрать тип краски, которая нужна именно вам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить бумажные обои.