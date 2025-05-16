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Влагостойкая, долго держит цвет, быстро высыхает. Как выбрать краску для стен и не сойти с ума

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Ремонт в доме Новость обновлена 16 мая 2025, 14:28
Ремонт в доме. Фото Коллаж "Телеграфа"

Надо исходить из собственных предпочтений

Выбор краски для стен зависит от многих факторов, например, бюджета, от того, для каких помещений она покупается и тому подобное. Чтобы выбрать краску, которая нужна вам, необходимо знать об основных ее видах и свойствах.

Каждый тип краски имеет особенности, в частности устойчивость, влагозащиту, удобство нанесения. Об этом объяснили в "Unisil".

Какой краской лучше окрашивать стены

Краски делятся по основе: на водной, органическом растворителе и силикатной.

На водной основе:

  • Водно-дисперсионные – они влагостойкие, их можно мыть, паропроницаемые, не выгорают;
  • Водоэмульсионные – не желтеют и не изменяют цвет, но смываются со временем;
  • ПВА (поливинилацетатные) – дешевые, экологичные, подходят также для потолка;
  • Латексные – водоотталкивающие, заполняют маленькие трещины, быстро высыхают;
  • Силиконовые – эластичные, стойкие, можно мыть, подходят для любых минеральных поверхностей, перекрывают маленькие трещины;
  • Акриловые – универсальные, стойкие к влаге, морозу, подходят для дерева и штукатурки, обеспечивают защиту от коррозии, УФ лучей, пара и воды.

На органических растворителях:

  • Масляные – бюджетные, токсичные при высыхании, желтеют со временем.
  • Эмалевые – блестящие, быстро сохнут, не боятся воды и солнца.

Силикатные краски

Они паропроницаемые, огнеупорные, препятствуют развитию грибка, без запаха.

Поэтому, ориентируясь на эти свойства, можно выбрать тип краски, которая нужна именно вам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить бумажные обои.

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