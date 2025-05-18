Учтите это и люстра точно подойдет в комнату. На что следует обратить внимание во время ее покупки

Нужно ориентироваться не только на собственные предпочтения

Выбор люстры — это не только об освещении, но и важный элемент оформления интерьера. Она может стать акцентом в комнате, дополнить стиль или, наоборот, испортить общее впечатление, если подобрана неудачно.

Можно купить ту люстру, которая вам больше всего понравится, но если хотите, чтобы она точно подошла в комнату, нужно учитывать не только внешний вид, но и другие характеристики. О них рассказали в "Keramis".

На что нужно обратить внимание при выборе люстры в квартиру

Тип люстры, например подвесные или потолочные. Первые крепятся на тросе или цепи, выглядят эффектно и добавляют интерьеру выразительности, однако подходят только для комнат с высокими потолками. Другие, наоборот, более компактные и универсальные — их можно использовать почти в любом помещении.

Размер люстры. Слишком большая модель может "перегрузить" интерьер, а слишком маленькая — просто затеряется в пространстве. Чтобы получить рекомендуемый размер люстры, можно прибавить длину и ширину комнаты в метрах и умножить на 10.

Качество света. В просторных комнатах необходимо более качественное освещение. Важно учитывать не только мощность, но и тип источников света — лампы накаливания, энергосберегающие, LED и тому подобное. Лучшим вариантом будут модели со светодиодными лампами, но готовьте кошельки, потому что они будут дороже обычных. Однако такие лампы более экономные, долговечные и эффективные.

Люстры могут изготавливаться из разных материалов. Металлические модели — прочные и стильные, но они достаточно дорогие. Пластиковые — легкие и доступные, однако выглядят проще. Стеклянные светильники — изящные, хотя требуют больше ухода и стоят дороже. Варианты из дерева, бумаги или текстиля подойдут к интерьеру в этно или кантри стиле, но требуют особенно осторожного использования.

Дизайн. Люстра должна гармонировать со стилем вашей комнаты. Для интерьеров в стиле хай-тек, модерн или минимализм подойдут простые, лаконичные модели. В классических дизайнах выглядеть лучше будут люстры с подвесами и декоративными элементами. Важно обращать внимание и на цвет корпуса – его можно подобрать в тон к обоям или шторам комнаты, или создать контраст, поддержав его другими деталями, например, бра или торшером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что как выбрать краску для стен.