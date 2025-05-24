Как укрепить рассаду помидоров: три натуральных способа

Ингредиенты для удобрения можно найти на кухне или аптечке

Неблагоприятная погода не дает огородникам в Украине вовремя высадить рассаду помидоров в землю. Но что делать, если и рассада оказалась не слишком удачной. Шанс получить хороший урожай все еще есть – подкормить рассаду и укрепить ее перед высадкой.

"Телеграф" собрал три способа подпитать рассаду, показавшую свою эффективность. Важно, что они полностью натуральны. Сделать это можно на любом этапе выращивания.

Как подпитить рассаду помидоров дрожжами.

Можно использовать свежие или сухие дрожжи. Если у вас есть свежие — нужно сделать раствор теплой воды и дрожжей в соотношении 5 к 1. Этот раствор перед поливом разводят в 1 к 10 в чистой нехолодной воде.

Если же дрожжи сухие, то 14 граммов добавляется к 70-100 граммам сахара, разводится в 10 литрах воды. Нужно дать "заиграть" и перед поливом разводить в концентрации 1 к 5 с теплой водой (то есть на 5 литров воды 1 литр раствора).

Как подкормить рассаду томатов картофельными шкурками

Картофельные шкурки из пяти средних картофелин заливают 2 литрами воды и варят 20 минут. После этого отвар немного процеживают и разбавляют 1-1 с водой. Когда он станет комнатной температуры – можно поливать помидоры под корень один раз в 1,5 – 2 недели.

Как подкормить рассаду помидоров йодом.

При использовании этого способа важно не переборщить с йодом, иначе можно навредить растению. На 3 литра воды требуется только 1 капля йода. Такой раствор однократно за весь период роста рассады поливают под корень.

"Телеграф" рассказывал, что календарь при посадке рассады помидоров на огороде считаться не стоит. Из-за холодной весны нужно смотреть на температуру – она должна быть +21, чтобы томаты прижились и дали хороший урожай.