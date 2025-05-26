Не усложняйте жизнь. Этот кондиционер можно поставить просто на пол
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С этим кондиционером можно обойтись без мастеров, ведь его достаточно купить, поставить на пол и включить
Если не хочется вешать стандартный кондиционер и сверлить для него стену, тогда есть лучшая альтернатива — мобильный кондиционер. Он будет стоять просто на полу.
Мобильный кондиционер достаточно включить в розетку и вывести шланг с горячим воздухом наружу, то есть через окно или соединить с системой вентиляции. Однако и в нем есть недостатки, например, он больше потребляет электроэнергии, чем стандартный, сильно шумит, необходимо постоянно очищать его фильтр от пыли и контейнер от конденсата, как пояснили в блоге "OLX".
Мобильный кондиционер можно поставить где угодно, но стоит придерживаться таких правил:
- конструкцию необходимо ставить на расстоянии 1,5-2 метра от окна;
- гофру шланга, по которой будет идти воздух, нельзя переламывать, сжимать или прятать под мебелью.
- закрывать окна во время работы кондиционера. А чтобы воздух выходил на улицу, можно сделать в окне специальное отверстие соответствующего размера или приобрести воздушный шлюз, который будет крепиться между открытым окном и рамой.
Однако если конструкцией кондиционера не предусмотрен воздуховод, то этой инструкции можно не соблюдать.
Какими они бывают и сколько стоят
Согласно предложениям "Comfy ", самые дешевые варианты мобильных кондиционеров стоят от 2599 гривен. Если позволяет бюджет, то можно посмотреть на более популярные и дорогие товары — от 9999 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно самостоятельно поставить розетки в квартире.