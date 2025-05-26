Не усложняйте жизнь. Этот кондиционер можно поставить просто на пол

С этим кондиционером можно обойтись без мастеров, ведь его достаточно купить, поставить на пол и включить

Если не хочется вешать стандартный кондиционер и сверлить для него стену, тогда есть лучшая альтернатива — мобильный кондиционер. Он будет стоять просто на полу.

Мобильный кондиционер достаточно включить в розетку и вывести шланг с горячим воздухом наружу, то есть через окно или соединить с системой вентиляции. Однако и в нем есть недостатки, например, он больше потребляет электроэнергии, чем стандартный, сильно шумит, необходимо постоянно очищать его фильтр от пыли и контейнер от конденсата, как пояснили в блоге "OLX".

Мобильный кондиционер можно поставить где угодно, но стоит придерживаться таких правил:

конструкцию необходимо ставить на расстоянии 1,5-2 метра от окна;

гофру шланга, по которой будет идти воздух, нельзя переламывать, сжимать или прятать под мебелью.

закрывать окна во время работы кондиционера. А чтобы воздух выходил на улицу, можно сделать в окне специальное отверстие соответствующего размера или приобрести воздушный шлюз, который будет крепиться между открытым окном и рамой.

Однако если конструкцией кондиционера не предусмотрен воздуховод, то этой инструкции можно не соблюдать.

Какими они бывают и сколько стоят

Согласно предложениям "Comfy ", самые дешевые варианты мобильных кондиционеров стоят от 2599 гривен. Если позволяет бюджет, то можно посмотреть на более популярные и дорогие товары — от 9999 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно самостоятельно поставить розетки в квартире.