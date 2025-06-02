Не выбрасывайте банановую шкурку: она на огороде делает настоящее чудо

Но есть и оговорки

Банановая кожура — природное удобрение, которое работает не хуже магазинной химии. А еще это может сэкономить деньги.

"Телеграф" расскажет, как ее использовать в виде удобрения. Ваша росада всегда будет в безопасности.

В кожуре банана содержится большое количество калия, фосфора, кальция, магния и микроэлементов, необходимых для активного роста и развития растений. Калий способствует формированию плодов, фосфор укрепляет корневую систему, а кальций помогает усваивать другие питательные вещества.

Как использовать

Самый простой способ — просто закопать куски банановой кожуры у корня растения, на глубину 4-6 см. Такие "вкусики" особенно хорошо подходят для помидоров, перцев, огурцов, роз, кустов ягод (например, смородины) и даже комнатных цветов.

Альтернативные варианты применения:

• Измельчите кожуру в блендере с водой – получится жидкое удобрение для полива.

• Подсушите и перемолите в порошок — добавьте к почве при посадке или пересадке.

• Замораживайте остатки шкур в контейнере и используйте постепенно.

Но не кладите кожуру поверх грунта в открытом виде, чтобы не привлекать муравьев и мошек. Лучше всегда немного прикапывать.

Какие преимущества вы спросите? Это 100% органика, без вредных примесей. Улучшает структуру почвы. Способствует цветению и урожайности. Экологически и экономно.

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