Не выбрасывайте банановую шкурку: она на огороде делает настоящее чудо
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Но есть и оговорки
Банановая кожура — природное удобрение, которое работает не хуже магазинной химии. А еще это может сэкономить деньги.
"Телеграф" расскажет, как ее использовать в виде удобрения. Ваша росада всегда будет в безопасности.
В кожуре банана содержится большое количество калия, фосфора, кальция, магния и микроэлементов, необходимых для активного роста и развития растений. Калий способствует формированию плодов, фосфор укрепляет корневую систему, а кальций помогает усваивать другие питательные вещества.
Как использовать
Самый простой способ — просто закопать куски банановой кожуры у корня растения, на глубину 4-6 см. Такие "вкусики" особенно хорошо подходят для помидоров, перцев, огурцов, роз, кустов ягод (например, смородины) и даже комнатных цветов.
Альтернативные варианты применения:
• Измельчите кожуру в блендере с водой – получится жидкое удобрение для полива.
• Подсушите и перемолите в порошок — добавьте к почве при посадке или пересадке.
• Замораживайте остатки шкур в контейнере и используйте постепенно.
Но не кладите кожуру поверх грунта в открытом виде, чтобы не привлекать муравьев и мошек. Лучше всегда немного прикапывать.
Какие преимущества вы спросите? Это 100% органика, без вредных примесей. Улучшает структуру почвы. Способствует цветению и урожайности. Экологически и экономно.
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