Не выбрасывайте веревки и старые футболки, если хотите большой урожай огурцов
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Этот лайфхак облегчит вам жизнь
Огородникам, которые не хотят тратиться на сетки для огурцов, понадобится простой способ подвязки – без лишних затрат и сложных конструкций. Для этого понадобится веревка или старые футболки.
"Телеграф" подробнее расскажет о лайфхаке, который поможет сохранить силы и время. Поставьте деревянные или металлические колья у каждого куста (или одну центральную опору) и натяните веревку вертикально или по диагонали.
Что делать:
- Установите опору (колочок, палку, ветку) у каждого огурца.
- Осторожно подвяжите стебель мягкой лентой в форме восьмерки — чтобы не пережимать растение.
- По мере роста направляйте плети вверх и подвязывайте выше.
- Для массовой подвязки натягивайте веревки между двумя столбами (как лианы) и запускайте огурцы по ним.
Не используйте жесткую проволоку или тонкую леску. Они могут пережать стебель и разрушить растение.
Вы спросите, какие есть плюсы? Не нужно покупать сетку. Подвязка улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.
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