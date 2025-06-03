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Не выбрасывайте веревки и старые футболки, если хотите большой урожай огурцов

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Огурцы Новость обновлена 03 июня 2025, 09:18
Огурцы. Фото Коллаж "Телеграф"

Этот лайфхак облегчит вам жизнь

Огородникам, которые не хотят тратиться на сетки для огурцов, понадобится простой способ подвязки – без лишних затрат и сложных конструкций. Для этого понадобится веревка или старые футболки.

"Телеграф" подробнее расскажет о лайфхаке, который поможет сохранить силы и время. Поставьте деревянные или металлические колья у каждого куста (или одну центральную опору) и натяните веревку вертикально или по диагонали.

Что делать:

  • Установите опору (колочок, палку, ветку) у каждого огурца.
  • Осторожно подвяжите стебель мягкой лентой в форме восьмерки — чтобы не пережимать растение.
  • По мере роста направляйте плети вверх и подвязывайте выше.
  • Для массовой подвязки натягивайте веревки между двумя столбами (как лианы) и запускайте огурцы по ним.

Не используйте жесткую проволоку или тонкую леску. Они могут пережать стебель и разрушить растение.

Вы спросите, какие есть плюсы? Не нужно покупать сетку. Подвязка улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.

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Теги:
#Огород #Сад и огород #Лайфхак #огурцы