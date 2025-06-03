Не выбрасывайте веревки и старые футболки, если хотите большой урожай огурцов

Этот лайфхак облегчит вам жизнь

Огородникам, которые не хотят тратиться на сетки для огурцов, понадобится простой способ подвязки – без лишних затрат и сложных конструкций. Для этого понадобится веревка или старые футболки.

"Телеграф" подробнее расскажет о лайфхаке, который поможет сохранить силы и время. Поставьте деревянные или металлические колья у каждого куста (или одну центральную опору) и натяните веревку вертикально или по диагонали.

Что делать:

Установите опору (колочок, палку, ветку) у каждого огурца.

Осторожно подвяжите стебель мягкой лентой в форме восьмерки — чтобы не пережимать растение.

По мере роста направляйте плети вверх и подвязывайте выше.

Для массовой подвязки натягивайте веревки между двумя столбами (как лианы) и запускайте огурцы по ним.

Не используйте жесткую проволоку или тонкую леску. Они могут пережать стебель и разрушить растение.

Вы спросите, какие есть плюсы? Не нужно покупать сетку. Подвязка улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.

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