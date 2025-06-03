Как положить плитку в ванной, чтобы она не отклеилась и не упала на голову

Чтобы самостоятельно правильно положить плитку, нужно следовать инструкции

Плитку можно положить где угодно, но, в основном, она есть в ванной. Этот этап ремонта требует точности, аккуратности и соблюдения технологии.

От правильности выполнения всех этапов зависит не только внешний вид помещения, но и сколько будет держаться плитка. Чтобы избежать ошибок и лишних затрат, важно знать четкую последовательность действий, о которых рассказали в "Леокерамике".

Как правильно укладывать плитку в ванной

Сначала поверхность следует очистить от пыли, грязи и остатков старых материалов. Если есть неровности — выровнять их шпаклевкой или специальным раствором. Далее нанести грунтовку для лучшего сцепления с клеем. С помощью уровня и карандаша обозначить центр стены или пола. От этой линии начинается симметричная укладка.

Позже нанести плиточный клей зубчатым шпателем, прижимая плитку к основанию, вставляя крестики между элементами для одинаковых швов. Если нужно, то перед укладкой плитку можно порезать плиткорезом, чтобы она идеально подходила по размеру. Кроме того, надо проверять уровень укладки каждой детали.

После высыхания клея (через 24 часа) надо нанести затирку резиновым шпателем, а излишки сразу удалить влажной губкой. Через сутки можно очистить поверхность и нанести герметик в местах прилегания к сантехнике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать краску для стен и не сойти с ума.