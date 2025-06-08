Как правильно повесить ролеты, чтобы они не были кривыми, а вы сохранили нервы

Это можно сделать самому, но если перед тем почитать инструкцию

Роллеты на окна можно легко повесить самостоятельно без опыта, имея специальные инструменты и следуя инструкции.

Чтобы повесить ролеты, потребуется шуруповерт, уровень, отвертка и карандаш. Как это правильно сделать, рассказали в "ДомРолет".

Как повесить роллеты

Сначала вставьте зубчатые механизмы (шестерни) в боковые кронштейны;

Приложите роллеты к месту крепления, сделайте карандашом отметки и проверьте горизонтальность уровнем;

Отметьте точки для будущего крепления;

Проденьте леску через отверстия в кронштейнах и завяжите узлы сверху.

Вставьте штору вместе с шестернями в установленные кронштейны;

Проверьте штору. Нужно, чтобы ткань накручивалась ровно, без перекосов;

В торцах нижней планки вставьте кольца для лески, пропустите через них нить;

Натяните леску по вертикали – от верхнего кронштейна до нижнего натяжителя;

Отметьте место для нижнего крепления лески и прикрутите его. Обе лески должны идти параллельно;

Проденьте нить в кронштейн натяжителя и подтяните пластиковым винтом, поворачивая по часовой стрелке.

Закрепите фиксатор цепи: сначала внутреннюю часть, затем наружную.

Установите желаемое положение роллета с помощью замка цепи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть три места, где точно нельзя устанавливать пластиковые окна.