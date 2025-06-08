Укр

Как правильно повесить ролеты, чтобы они не были кривыми, а вы сохранили нервы

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Открытые источники Новость обновлена 08 июня 2025, 13:04

Это можно сделать самому, но если перед тем почитать инструкцию

Роллеты на окна можно легко повесить самостоятельно без опыта, имея специальные инструменты и следуя инструкции.

Чтобы повесить ролеты, потребуется шуруповерт, уровень, отвертка и карандаш. Как это правильно сделать, рассказали в "ДомРолет".

Как повесить роллеты

  • Сначала вставьте зубчатые механизмы (шестерни) в боковые кронштейны;
  • Приложите роллеты к месту крепления, сделайте карандашом отметки и проверьте горизонтальность уровнем;
  • Отметьте точки для будущего крепления;
  • Проденьте леску через отверстия в кронштейнах и завяжите узлы сверху.
  • Вставьте штору вместе с шестернями в установленные кронштейны;
  • Проверьте штору. Нужно, чтобы ткань накручивалась ровно, без перекосов;
  • В торцах нижней планки вставьте кольца для лески, пропустите через них нить;
  • Натяните леску по вертикали – от верхнего кронштейна до нижнего натяжителя;
  • Отметьте место для нижнего крепления лески и прикрутите его. Обе лески должны идти параллельно;
  • Проденьте нить в кронштейн натяжителя и подтяните пластиковым винтом, поворачивая по часовой стрелке.
  • Закрепите фиксатор цепи: сначала внутреннюю часть, затем наружную.
  • Установите желаемое положение роллета с помощью замка цепи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть три места, где точно нельзя устанавливать пластиковые окна.

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#Шторы #Лайфхак