Как правильно повесить ролеты, чтобы они не были кривыми, а вы сохранили нервы
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Это можно сделать самому, но если перед тем почитать инструкцию
Роллеты на окна можно легко повесить самостоятельно без опыта, имея специальные инструменты и следуя инструкции.
Чтобы повесить ролеты, потребуется шуруповерт, уровень, отвертка и карандаш. Как это правильно сделать, рассказали в "ДомРолет".
Как повесить роллеты
- Сначала вставьте зубчатые механизмы (шестерни) в боковые кронштейны;
- Приложите роллеты к месту крепления, сделайте карандашом отметки и проверьте горизонтальность уровнем;
- Отметьте точки для будущего крепления;
- Проденьте леску через отверстия в кронштейнах и завяжите узлы сверху.
- Вставьте штору вместе с шестернями в установленные кронштейны;
- Проверьте штору. Нужно, чтобы ткань накручивалась ровно, без перекосов;
- В торцах нижней планки вставьте кольца для лески, пропустите через них нить;
- Натяните леску по вертикали – от верхнего кронштейна до нижнего натяжителя;
- Отметьте место для нижнего крепления лески и прикрутите его. Обе лески должны идти параллельно;
- Проденьте нить в кронштейн натяжителя и подтяните пластиковым винтом, поворачивая по часовой стрелке.
- Закрепите фиксатор цепи: сначала внутреннюю часть, затем наружную.
- Установите желаемое положение роллета с помощью замка цепи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть три места, где точно нельзя устанавливать пластиковые окна.