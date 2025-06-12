Не покупайте такую клубнику, если не хотите разочароваться: как выбрать спелые ягоды

Объясняем, как не наткнуться на "красивую, но никакую" ягоду.

Если своей клубники нет, а полакомиться ягодами хочется, стоит с умом подойти к выбору. Очень легко купить на рынке клубнику с "химией", немного порча просто выбрать несладкую.

"Телеграф" собрал основные советы, как выбрать качественную клубнику и для удобства оформил их в картинках. Качественная клубника имеет 5 основных признаков. Покупать ее лучше в контейнере – так ягоды меньше повреждаются при транспортировке.

Цвет клубники

Клубника должна быть однородной, красно-розовой, без пятен. Зеленые участки или белые означают недозрелость, если ягода слишком темная — может перезревать. Естественная клубника имеет естественный красный цвет. Слишком яркая или блестящая может вырасти с симуляторами роста.

Как выбрать вкусную клубнику

Аромат клубника

Ягоды должны пахнуть, даже если вы их не касаетесь. Кислые или неприятные ароматы означают начало гниения клубники.

Обратит внимание на плодоножку

Если плодоножка зеленая – ягода свежесобранная, если она уже пожелтела – клубника лежит некоторое время. Обрати внимание на "воротник" между ягодой и листочками: если есть расстояние — ягода будет сладкая. Если листья плотно прилегают – стоит ждать кислинку.

Как выбрать сладкую клубнику

Форма клубники

Клубника не должна иметь вмятин или поврежденной поверхности. Также нужно, чтобы были листики – если их нет, ягода быстро портится.

Серые и белые пятна на клубнике

Если на клубнике серые пятна, то она уже испортилась — в ней завелся грибок. Такие ягоды есть нельзя. Если под листочками есть белые полоски – может свидетельствовать об обработке пестицидами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от пестицидов в ягодах и фруктах. Ученые изучили разные способы и назвали два наиболее эффективных.