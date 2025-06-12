Не покупайте такую клубнику, если не хотите разочароваться: как выбрать спелые ягоды
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Объясняем, как не наткнуться на "красивую, но никакую" ягоду.
Если своей клубники нет, а полакомиться ягодами хочется, стоит с умом подойти к выбору. Очень легко купить на рынке клубнику с "химией", немного порча просто выбрать несладкую.
"Телеграф" собрал основные советы, как выбрать качественную клубнику и для удобства оформил их в картинках. Качественная клубника имеет 5 основных признаков. Покупать ее лучше в контейнере – так ягоды меньше повреждаются при транспортировке.
Цвет клубники
Клубника должна быть однородной, красно-розовой, без пятен. Зеленые участки или белые означают недозрелость, если ягода слишком темная — может перезревать. Естественная клубника имеет естественный красный цвет. Слишком яркая или блестящая может вырасти с симуляторами роста.
Аромат клубника
Ягоды должны пахнуть, даже если вы их не касаетесь. Кислые или неприятные ароматы означают начало гниения клубники.
Обратит внимание на плодоножку
Если плодоножка зеленая – ягода свежесобранная, если она уже пожелтела – клубника лежит некоторое время. Обрати внимание на "воротник" между ягодой и листочками: если есть расстояние — ягода будет сладкая. Если листья плотно прилегают – стоит ждать кислинку.
Форма клубники
Клубника не должна иметь вмятин или поврежденной поверхности. Также нужно, чтобы были листики – если их нет, ягода быстро портится.
Серые и белые пятна на клубнике
Если на клубнике серые пятна, то она уже испортилась — в ней завелся грибок. Такие ягоды есть нельзя. Если под листочками есть белые полоски – может свидетельствовать об обработке пестицидами.
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