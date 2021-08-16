Укр

Популярный блогер получил травмы лица после взрыва драже Skittles (фото, видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Популярный блогер получил травмы лица после взрыва драже Skittles (фото, видео) Новость обновлена 16 августа 2021, 17:50
Иван Зайченко

Даже опытные кулинары могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами на кухне.

Популярный кулинарный блогер Vanzai (Иван Зайченко) из Украины решил создать огромное драже Skittles, но пострадал в процессе приготовления.

Процесс создания конфеты был обнародован в его YouTube-канале.

На создание 78-килограммового драже команда потратила несколько мешков сахара, коробку сливочного масла, много лимонов и арбузов, а также сироп глюкозы.

На создание двух половинок продукта у блогера ушло полтора дня.

Проблема возникла на второй день, когда ему довелось разогревать застывшую карамель.

"Снизу карамель начала быстро плавиться и создавалось давление, а сверху карамель оставалась холодной и плотно держалась за стенки сотейника. Оно начало трещать, я вдруг решил попробовать температуру пальцем, дотронулся сверху и в эту секунду произошел взрыв", — написал Vanzai в своем Инстаграм после происшествия.

Он говорит, что взрыв был настолько мощным, что снес решетку вытяжки.

Часть горячей карамели попала блогеру на лицо, после чего ему понадобилась помощь врачей.

После этого Зайченко призвал своих читателей не повторять эту ошибку и не топить ледяную карамель.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области специально к тридцатому Дню Независимости вырастили яблоки с гербом Украины.

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