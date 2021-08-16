"Так вот как воду превращают в вино": звезда "Пиратов Карибского моря" искупался в озере нагишом

Британский актер Орландо Блум поразил сеть обнаженными фото.

Звезда "Пиратов Карибского моря", 44-летний британский актер Орландо Блум похвастался потрясающей физической формой и накачанными мышцами в достаточно необычном формате.

На своей странице в Инстаграме актер опубликовал несколько фото с отдыха, на которых предстал в обнаженном виде. Стоит отметить, что снимки были сделаны возле озера, где помимо Блума отдыхали люди.

На одном из фото Орландо позирует спиной к камере, демонстрируя широкие плечи, подкачанные ноги и обнаженные ягодицы, которые он скрыл под смайликом в виде персика. Стоит отметить, что именно на этой части своего тела он отметил страницу своей возлюбленной - певицы Кэти Перри, которая в августе 2020 года родила ему дочь.

Поклонники актера были поражены подобным откровениям со стороны своего кумира, однако это не помешало засыпать его комплиментами в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал, что Орландо Блум рассказал, что познакомится со своей возлюбленной ему помогли бургеры.