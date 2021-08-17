"Я родилась в этом мире голой": Бритни Спирс засветила обнаженную грудь в Инстаграм

Певица Бритни Спирс объяснила своим поклонникам, почему стала чаще обнажаться перед камерой.

Популярная американская певица Бритни Спирс, отец которой согласился отказаться от опекунства над дочерью, все чаще начала делиться со своими поклонниками откровенными снимками. Только если раньше это были в основном фото или видео в бикини, то на этот раз артистка пошла "дальше".

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала несколько пикантных фото с обнаженной грудью, которую прикрывала руками. А свой "образ" Бритни дополнила белыми трусиками, высокими красными сапогами и большой красной розой в руках.

В подписи к снимкам артистка призналась, что выступления заставили ее стесняться себя и своего тела, но сейчас она чувствует себя намного лучше и принимает себя.

"Психология видения себя в чистом виде свидетельствует о том, что боль, слезы и тяжелое бремя не то, кем я являюсь. Я женщина …. красивая… чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде!!!" — добавила Бритни.

Также, артистка пообещала, что не будет часто обнажаться в Инстаграм, так как это быстро наскучит.

Помимо этого, в своем посте Спирс выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и движение Free Britney, отметив, что в этом движении есть гораздо более глубокий смысл, чем можно себе представить.

Напомним, что в июне 2021 года Бритни Спирс впервые выступила публично и заявила, что хочет вернуть свою жизнь и не быть под опекой своего отца. Как стало известно, артистку поили сильнодействующими психотропами и насильно давали ей противозачаточные таблетки, хотя она хотела иметь больше детей.