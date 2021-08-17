Украинская супермодель показала грудь на провокационном фото

Снежана Онопко порадовала поклонников откровенным снимком.

Украинская супермодель Снежана Онопко показала обнаженную грудь на свежем фото. Под прозрачным платьем подписчики могли рассмотреть все нюансы ее тела.

Снимок модель опубликовала в Instagram.

На нем девушка позирует в полупрозрачном блестящем платье и при полном макияже. При этом наряд модели практически не скрывает ее грудь. Фото вызвало настоящий ажиотаж среди ее поклонников и всего за пару часов набрало 15 тысяч лайков.

Снежана Онопко: чем известна

Снежана Онопко — украинская супер модель, появлявшаяся на обложках журналов Vogue и Numero. Она одна из лучших подиумных моделей и лицо рекламных компаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.

В апреле прошлого года Снежана Онопко шокировала откровенным признанием, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, ее бьет и изменяет. Также она узнала о любовнице мужа, с которой он проводил время в общем доме супругов.