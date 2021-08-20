Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе оригинально поздравили Украину с Днем Независимости (видео)

Артисты записали совместное видео в Грузии.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская и легендарный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе записали совместное видео в честь приближающегося Дня независимости Украины.

"Украина, с 30-летием независимости мы приветствуем тебя из Грузии, из Батуми. Да здравствует свободная Украина! Слава Украине", — поздравили украинцев артисты. В руках они держали украинский флаг.

Читайте также: Категория Интервью Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу Народная артистка Украины певица Мария Бурмака в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, как отреагировала на отсутствие приглашения на концерт ко Дню независимости, как относится к артистам, выступающим в России, а также рассказала о своем новом проекте "Любимые классики".

"Мы встретились с Вахтангом Кикабидзе на моем Дне рождения, который я отмечала в Грузии. Решили воспользоваться моментом и записать поздравление всем украинцам с предстоящим Днем Независимости. К слову, Вахтанг Константинович попросил подарить ему украинский флаг, что я с радостью и сделала", — отметила Бужинская.

Как писал "Телеграф" народную артистку Украины Екатерину Бужинскую не пригласили выступить на праздничном концерте ко Дню Независимости в "Олимпийском". При этом буквально неделю назад артистку наградили орденом "Хрест пошани" за "Веру и верность Украине". Звезда рассказала "Телеграфу", что даст концерты в разных городах Украины, в том числе и в Киеве.