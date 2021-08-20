Укр

Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе оригинально поздравили Украину с Днем Независимости (видео)

Автор
О. Броскова
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Автор
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Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе оригинально поздравили Украину с Днем Независимости (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 12:21
Вахтанг Кикабидзе и Екатерина Бужинская

Артисты записали совместное видео в Грузии.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская и легендарный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе записали совместное видео в честь приближающегося Дня независимости Украины.

"Украина, с 30-летием независимости мы приветствуем тебя из Грузии, из Батуми. Да здравствует свободная Украина! Слава Украине", — поздравили украинцев артисты. В руках они держали украинский флаг.

"Мы встретились с Вахтангом Кикабидзе на моем Дне рождения, который я отмечала в Грузии. Решили воспользоваться моментом и записать поздравление всем украинцам с предстоящим Днем Независимости. К слову, Вахтанг Константинович попросил подарить ему украинский флаг, что я с радостью и сделала", — отметила Бужинская.

Как писал "Телеграф" народную артистку Украины Екатерину Бужинскую не пригласили выступить на праздничном концерте ко Дню Независимости в "Олимпийском". При этом буквально неделю назад артистку наградили орденом "Хрест пошани" за "Веру и верность Украине". Звезда рассказала "Телеграфу", что даст концерты в разных городах Украины, в том числе и в Киеве.

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