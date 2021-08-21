Netflix показал трейлер хоррора "Ночные тетради" про скучающую ведьму (видео)

"Ночные тетради" — новый мистический фильм, который выйдет 15 сентября

Если вы ведьма и вам скучно — похищаете подростка и он развлекает вас страшными историями. Именно так поступила ведьма из нового подросткового фильма ужасов от Netflix "Ночные тетради".

Трейлер хоррора опубликовали на официальном канале сервиса.

По сюжету мальчик Алекс, который очень любит страшные истории, попадает в руки ведьме. Она под страхом смерти и вечного заточения заставляет его рассказывать их ей каждый вечер. Такая себе 1001 ночь с уклоном в ужастики.

Она прячет его в своей зловещей и жуткой квартире. Но предприимчивого подростка так просто не остановить. Он объединяется с Ясмин — другой пленницей ведьмы и решается на побег.

Актерский состав:

Ведьму сыграла Кристен Риттер. Ее знают как Джессику Джонс из одноименного сериала и Стейси из "Вампирш".

Алекса сыграл Уинслоу Фигли, который знаком зрителям по ужастику "Приходи поиграть" и диснеевскому фильму "Тимми Фейл: Допущены ошибки".

Ясмин сыграла Лидия Джюэтт, которая снималась в боевике "Черная пантера" и сериале "Хорошие девчонки".

Фильм снят по книге Джерри Алан Уайта и, по информации авторов, подходит для семейного просмотра.

Ранее "Телеграф" писал, что Нетфликс выпустит аниме по вселенной "Ведьмака".