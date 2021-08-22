Укр

Ольга Сумская очаровала поклонников в свой день рождения: "Мечтай! Зажигай!" (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ольга Сумская очаровала поклонников в свой день рождения: "Мечтай! Зажигай!" (фото) Новость обновлена 22 августа 2021, 10:23
Ольга Сумская

Заслуженная артистка Украины празднует 55-летие.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно поделилась беременным фото 2002 года, в воскресенье отмечает свой день рождения — именно 22 августа звезде исполняется 55 лет.

В этот день артистка разместила новый пост на официальной странице в Инстаграме, в котором поделилась своими фото в красивом белом платье на фоне ярких цветов.

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!", — обратилась Сумская к поклонникам.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская

Звезды украинского шоу-бизнеса и другие подписчики актрисы поздравили ее с этим замечательным праздником в комментариях.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Андрей Джеджула
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Екатерина Бужинская

Поздравил с днем рождения и супруг Ольги Сумской, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк. Мужчина подарил своей любимой шикарный букет белых роз.

Напомним, что Виталий Борисюк в этом году отметил свое 58-летие с семьей в Египте.

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