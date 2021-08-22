Укр

"Ну как можно быть такими классными?": супруга Монатика умилила поклонников снимками их сыновей

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Ну как можно быть такими классными?": супруга Монатика умилила поклонников снимками их сыновей Новость обновлена 22 августа 2021, 21:25
Семья Дмитрия Монатика

Жена Дмитрия Монатика вместе с сыновьями прогулялась любимыми местами в Киеве.

Супруга известного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина Демичева, после того, как впервые показала лица своих сыновей, начала все чаще публиковать снимки мальчиков у себя в соцсетях.

В преддверии Дня независимости Украины Ирина решила вместе с Даней и Платоном прогуляться по их с Дмитрием любимым местам в Киеве. Снимками с прогулки она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Гуляли с мальчишками по нашим с Димой любимым местам Киева. Город — силы и мечты" — подписала снимки Ирина.

В комментариях поклонники семьи Монатиков отметили, что мальчики очень похожи на своих родителей.

Ранее, "Телеграф" писал, что 1 июля Монатик и его жена Ирина отметили шестую годовщину свадьбы.

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