"Ну как можно быть такими классными?": супруга Монатика умилила поклонников снимками их сыновей

Жена Дмитрия Монатика вместе с сыновьями прогулялась любимыми местами в Киеве.

Супруга известного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина Демичева, после того, как впервые показала лица своих сыновей, начала все чаще публиковать снимки мальчиков у себя в соцсетях.

В преддверии Дня независимости Украины Ирина решила вместе с Даней и Платоном прогуляться по их с Дмитрием любимым местам в Киеве. Снимками с прогулки она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Гуляли с мальчишками по нашим с Димой любимым местам Киева. Город — силы и мечты" — подписала снимки Ирина.

В комментариях поклонники семьи Монатиков отметили, что мальчики очень похожи на своих родителей.

Ранее, "Телеграф" писал, что 1 июля Монатик и его жена Ирина отметили шестую годовщину свадьбы.