"Ну как можно быть такими классными?": супруга Монатика умилила поклонников снимками их сыновей
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Жена Дмитрия Монатика вместе с сыновьями прогулялась любимыми местами в Киеве.
Супруга известного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина Демичева, после того, как впервые показала лица своих сыновей, начала все чаще публиковать снимки мальчиков у себя в соцсетях.
В преддверии Дня независимости Украины Ирина решила вместе с Даней и Платоном прогуляться по их с Дмитрием любимым местам в Киеве. Снимками с прогулки она поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Гуляли с мальчишками по нашим с Димой любимым местам Киева. Город — силы и мечты" — подписала снимки Ирина.
В комментариях поклонники семьи Монатиков отметили, что мальчики очень похожи на своих родителей.
Ранее, "Телеграф" писал, что 1 июля Монатик и его жена Ирина отметили шестую годовщину свадьбы.
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