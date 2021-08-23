Укр

"Sexy": солистка группы Go_A в откровенном купальнике заворожила фанов (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Sexy": солистка группы Go_A в откровенном купальнике заворожила фанов (фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 09:17
Екатерина Павленко

Екатерины Павленко поделилась новой фотографией.

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, Екатерина Павленко поделилась со своими поклонниками горячим фото в купальнике.

На своей странице в Инстаграме 33-летняя исполнительница выложила кадр, на котором позирует в откровенном черном купальнике. Павленко находится в бассейне, где сидит на надувном дельфине, которого певица прозвала "Анджелой".

"Я и Анджела", — подписала фото Екатерина.

Екатерина Павленко
Екатерина Павленко

Фанаты артистки отметили, что в таком образе она выглядит очень сексуально.

Напомним, что ранее Екатерина Павленко заинтриговала фанов группы будущим фитом с победителем "Евровидения" Дамиано Давидом, который является фронтменом итальянской рок-группы Måneskin.

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