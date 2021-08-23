"Sexy": солистка группы Go_A в откровенном купальнике заворожила фанов (фото)
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Екатерины Павленко поделилась новой фотографией.
Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, Екатерина Павленко поделилась со своими поклонниками горячим фото в купальнике.
На своей странице в Инстаграме 33-летняя исполнительница выложила кадр, на котором позирует в откровенном черном купальнике. Павленко находится в бассейне, где сидит на надувном дельфине, которого певица прозвала "Анджелой".
"Я и Анджела", — подписала фото Екатерина.
Фанаты артистки отметили, что в таком образе она выглядит очень сексуально.
Напомним, что ранее Екатерина Павленко заинтриговала фанов группы будущим фитом с победителем "Евровидения" Дамиано Давидом, который является фронтменом итальянской рок-группы Måneskin.
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