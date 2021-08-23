Екатерины Павленко поделилась новой фотографией.

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, Екатерина Павленко поделилась со своими поклонниками горячим фото в купальнике.

На своей странице в Инстаграме 33-летняя исполнительница выложила кадр, на котором позирует в откровенном черном купальнике. Павленко находится в бассейне, где сидит на надувном дельфине, которого певица прозвала "Анджелой".

"Я и Анджела", — подписала фото Екатерина.

Екатерина Павленко

Фанаты артистки отметили, что в таком образе она выглядит очень сексуально.

Напомним, что ранее Екатерина Павленко заинтриговала фанов группы будущим фитом с победителем "Евровидения" Дамиано Давидом, который является фронтменом итальянской рок-группы Måneskin.