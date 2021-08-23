Звезда "Карточного домика" Робин Райт появилась на саммите первых леди и джентльменов в Киеве (фото, видео)

Для торжественного мероприятия звезда выбрала лаконичный черный костюм и белую рубашку.

Известная голливудская актриса Робин Райт, сыгравшая жену президента США в нашумевшем сериале "Карточный домик", прилетела в Киев. Актриса была приглашена на саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской.

Соответствующие фото разместил в своем Facebook киевский фотограф Александр Гончаров.

Отметим, что для мероприятия звезда выбрала лаконичный черный костюм и белую рубашку. Райт приветливо вела себя со всеми и с радостью позировала фотографам.

Робин Райт: чем известна актриса

Робин Райт – американская актриса кино. Наиболее известна она по ролям в сериале "Санта-Барбара", и политическом телесериале "Карточный домик". Также актриса снималась в таких фильмах как "Форрест Гамп" и "Чудо-женщина". Обладательница премии "Золотой глобус" и семикратная номинантка на премию "Эмми".