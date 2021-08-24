На Хортице спели "казацкую" версию гимна Украины (видео)

Главная песня страны прозвучала на острове Хортица.

Актеры театра им. Франко ко Дню независимости Украины исполнили малоизвестную "казацкую" версию гимна Украины.

Соответствующее видео появилось на официальном Youtube-канале Национального заповедника "Хортица".

Главная песня страны прозвучала на острове Хортица. По мнению авторов идеи, именно это место украинской силы идеально подходит для выполнения казацкого гимна.

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"За основу мы взяли Гимн Украины, версии которого знакомы не всем. В Википедии по запросу "Ще не вмерла України" вы увидите необычный вариант гимна в исполнении ансамбля аутентичного украинского пения "Божичи", там есть и слова, и аудиозапись. Часто его называют казацкой версией. В этом гимне именно мелодия создает особое настроение во время прослушивания. Очень энергичная и животворная. Чем больше мы будем генерировать украинский контент, тем больше мы будем усиливать украинскую культуру и тем сильнее мы будем", – отметила куратор культурных проектов Вероника Селега.

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