Укр

Наталья Мосейчук расплакалась в прямом эфире: что произошло

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
128
Наталья Мосейчук расплакалась в прямом эфире: что произошло Новость обновлена 26 августа 2021, 13:55
Наталья Мосейчук. Фото Инстаграм Натальи Мосейчук

Телеведущая Наталья Мосейчук не смогла сдержать эмоций, рассказывая историю о пересадке сердца украинскому герою.

В День независимости Украины телеканал "1+1" решил провести особенный прямой эфир ТСН у Золотых Ворот, в котором рассказали о главных достижениях страны за 30 лет.

Однако одна из историй, которая была рассказана, оставила особенный след в сердцах каждого. Телеведущая Наталья Мосейчук не смогла сдерживать свои эмоции, рассказывая ее, и расплакалась в прямом эфире.

Причиной слез ведущей стала душераздирающая история о спасении украинского героя. 52-летний крымчанин Виктор Маршал, герой войны, нуждался в срочной трансплантации сердца, однако нужный орган не так просто достать. И в то время, когда Виктор уже начал прощаться со своими родными и пытался завершить все свои дела, случилось чудо, но сквозь горе.

Во Львове от аневризмы неожиданно скончался 29-летний парень Игорь Коваль. Молодой человек наверняка что-то чувствовал, ведь незадолго до своей смерти он сообщил матери, что если он умрет рано, то хотел бы отдать свои органы для донорства. Его сердце подошло Виктору, а мама погибшего, Людмила, не могла не выполнить волю сына.

В эфире ТСН Виктор и мама Игоря встретились, и Наталья Мосейчук предложила Людмиле послушать, как бьется сердце ее сына, которое спасло жизнь другому человеку. Никто из присутствующих, и наверняка телезрителей, не мог сдерживать слезы.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время парада на День независимости ветеран АТО Валерий Вехтев сделал предложение своей возлюбленной.

Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Политика
Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Дата публикации
Категория
Снова в школу - как будут учиться дети с 1 сентября
Снова в школу - как будут учиться дети с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Дельта-штамм распространяется по Украине: в Минздраве озвучили, сколько человек его уже подхватили
Дельта-штамм распространяется по Украине: в Минздраве озвучили, сколько человек его уже подхватили
Дата публикации
Категория
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы