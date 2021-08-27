Какой праздник 27 августа: народные приметы и запреты

27 августа почитается память святого пророка Михея.

В пятницу, 27 августа, православная церковь почитает память библейского пророка Михея, которого наши предки называли Тиховеем.

Святой Михей жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Его перу принадлежит Книга пророка Михея, шестая среди книг "малых" пророков. Также, он был первым, кто предсказал разрушение Иудеи.

Пророк Михей

Отметим, что 27 августа заканчивается Успенский пост и наступает мясоед и пора свадеб. На Михея парни сватались к понравившимся девушкам, чтобы успеть обручиться в этом году.

Особенно в этот день почитали каменщиков. Их старались угощать различными блюдами и дарили им подарки.

Что нельзя делать 27 августа:

Хозяйкам не стоит в эту пятницу возиться с тестом.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя лениться.

Запрещено в эту пятницу ходить на рыбалку.

Не следует в эту пятницу кому-либо рассказывать о своих плохих сновидениях и планах.

Народные приметы: