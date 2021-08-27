Укр

Какой праздник 27 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какой праздник 27 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 26 августа 2021, 17:22
Праздник 27 августа

27 августа почитается память святого пророка Михея.

В пятницу, 27 августа, православная церковь почитает память библейского пророка Михея, которого наши предки называли Тиховеем.

Святой Михей жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Его перу принадлежит Книга пророка Михея, шестая среди книг "малых" пророков. Также, он был первым, кто предсказал разрушение Иудеи.

Пророк Михей
Пророк Михей

Отметим, что 27 августа заканчивается Успенский пост и наступает мясоед и пора свадеб. На Михея парни сватались к понравившимся девушкам, чтобы успеть обручиться в этом году.

Особенно в этот день почитали каменщиков. Их старались угощать различными блюдами и дарили им подарки.

Что нельзя делать 27 августа:

  • Хозяйкам не стоит в эту пятницу возиться с тестом.
  • Нельзя употреблять спиртные напитки.
  • Нельзя лениться.
  • Запрещено в эту пятницу ходить на рыбалку. 
  • Не следует в эту пятницу кому-либо рассказывать о своих плохих сновидениях и планах.

Народные приметы:

  • Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.
  • Если журавли полетели в теплые страны, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже наступит.
  • Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.
  • Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
  • Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.
  • Утренняя заря алого цвета – к сильному ветру.
  • Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
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