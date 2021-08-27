Украинская блогерша отметила день рождения в президентской ложе "Олимпийского"

Стадион для блогерши арендовали ее друзья.

Украинская инстаграм-блогер Диана Глостер отметила день рождения на стадионе "Олимпийский". Для девушки его на один вечер арендовали друзья.

Об этом сама Диана рассказала в Instagram-stories.

Диана рассказывала, как мечтала спеть на "Олимпийском" и ее близкие решили воплотить желание девушки в жизнь.

Вечеринку для блогерши организовали ее подруги Анита Соловей и ведущая Татьяна Терехова. А на сам стадион девушку с завязанными глазами привез ее парень на роскошном авто. Поздравить Диану с днем рождения также пришли автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, певицы Катя Корецкая и Jerry Heil.

"Мечты сбываются! Когда трудишься, все приходит самым неожиданным образом", — написала счастливая блогерша.

Диана спела несколько песен в президентской ложе "Олимпийского" в сопровождении музыкантов и свете прожекторов. Девушка светилась от счастья и с восторгом принимала огромные букеты цветов отсвоих гостей.

Кто такая Диана Глостер

Диана Глостер — бьюти-блогерер и певица. У нее свой влог на YouTube и блог в Instagram с 433-мя тысячами подписчиков. Песня Глостер "Buona Sera" попала в чарт Billboard. Диана также посетила Grammy 2016, и даже попала в топ-10 селебрити в самых красивых нарядах. Диана — дочь замглавы МЧС времен Виктора Януковича Владимира Сиротина.