Украинская блогерша отметила день рождения в президентской ложе "Олимпийского"
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Стадион для блогерши арендовали ее друзья.
Украинская инстаграм-блогер Диана Глостер отметила день рождения на стадионе "Олимпийский". Для девушки его на один вечер арендовали друзья.
Об этом сама Диана рассказала в Instagram-stories.
Диана рассказывала, как мечтала спеть на "Олимпийском" и ее близкие решили воплотить желание девушки в жизнь.
Вечеринку для блогерши организовали ее подруги Анита Соловей и ведущая Татьяна Терехова. А на сам стадион девушку с завязанными глазами привез ее парень на роскошном авто. Поздравить Диану с днем рождения также пришли автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, певицы Катя Корецкая и Jerry Heil.
"Мечты сбываются! Когда трудишься, все приходит самым неожиданным образом", — написала счастливая блогерша.
Диана спела несколько песен в президентской ложе "Олимпийского" в сопровождении музыкантов и свете прожекторов. Девушка светилась от счастья и с восторгом принимала огромные букеты цветов отсвоих гостей.
Кто такая Диана Глостер
Диана Глостер — бьюти-блогерер и певица. У нее свой влог на YouTube и блог в Instagram с 433-мя тысячами подписчиков. Песня Глостер "Buona Sera" попала в чарт Billboard. Диана также посетила Grammy 2016, и даже попала в топ-10 селебрити в самых красивых нарядах. Диана — дочь замглавы МЧС времен Виктора Януковича Владимира Сиротина.
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