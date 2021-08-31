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"Я против любви для камер": Роман Скорпион рассказал о личной жизни

Автор
А. Барабан
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Автор
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"Я против любви для камер": Роман Скорпион рассказал о личной жизни Новость обновлена 31 августа 2021, 12:40
Роман Скорпион

Украинский певец рассказал "Телеграфу" о своей первой любви.

Популярный украинский певец Роман Скорпион (Роман Романович Шупяк) не любит афишировать свою личную жизнь. В эксклюзивном интервью для "Телеграфа" артист рассказал, почему не хочет выносить личное на публику.

Роман считает, что "счастье любит тишину", и не видит смысла что-то показывать или доказывать на камеры. Музыкант считает, что делиться подробностями личной жизни с фанатами не обязательно. Нужно делиться своим творчеством.

"Мое творчество — для публики. А моя личная жизнь — для двоих. Мы как-то сами разберемся", — говорит Скорпион.

Также, певец рассказал "Телеграфу" какой была его первая любовь. Роман впервые влюбился в школьные годы. Любовь была безответной, но воспоминания оставила приятные, делится музыкант.

Ранее, "Телеграф" писал, что Роман Скорпион признался, какие отношения связывают его с украинской певицей Тоней Матвиенко.

Полный текст интервью с Романом Скорпионом читайте на сайте "Телеграф" — Роман Скорпион: Украинская песня оказалась в тренде, но странно, что пришлось так долго раскачиваться

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