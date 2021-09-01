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"Я и моя первая работа": известная модель Белла Хадид рассказала, кем работала в 15 лет

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Белла Хадид Новость обновлена 01 сентября 2021, 10:38
Белла Хадид

Американская модель поделилась архивным снимком со своей первой работы.

Успешная американская модель Белла Хадид, сестра которой, тоже модель, Джиджи Хадид начала задумываться об завершении модельной карьеры, начинала свой "рабочий" путь совсем не с моделинга.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала архивные фото, на который ей всего 15 лет и тогда она работала официанткой в одном из кафе Малибу.

"15 лет, я на своей первой работе. Никогда не думала достичь того, что должно произойти" — заинтриговала фанов Белла.

На фото видно, что дочь палестинского миллионера не брезговала любой работой: она мыла посуду, нарезала продукты и разносила еду.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится во второй раз стать мамой.

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