"Киев, встречай": MamaRika больше не хочет жить в Одессе

По словам певицы, уже через месяц-два они с мужем и ребенком снова переедут в Киев.

Украинская певица MamaRika полгода назад переехала в Одессу. По признанию самой певицы, она сделала это в связи с непростой беременностью. Теперь же столичные фанаты артистки могут радоваться: певица возвращается в Киев.

Об этом MamaRika рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Мы переехали по причине моей непростой беременности, и это было правильным решением. Здесь, в Одессе, я дышала морским воздухом и чувствовала себя значительно лучше. Но сейчас понимаю, что скоро придется снова паковать фуры с вещами и возвращаться в столицу. Иначе никак — мы должны быть в эпицентре движухи и возвращаться в рабочий график. Даем себе какой-то месяц-два побалдеть в бархатный сезон, и Киев, встречай", — поделилась Анастасия Кочетова.

Полный текст интервью с MamaRika читайте на "Телеграфе".