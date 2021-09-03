Укр

Американец поставил в казино 3 доллара и выиграл BMW - как у него это получилось?

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В казино мужчина приехал с супругой чтобы развеяться. Новость обновлена 02 сентября 2021, 15:26
В казино мужчина приехал с супругой чтобы развеяться.

Американец сделал небольшую ставку на игровых автоматах во время отдыха в Тампе.

Казино и азартные игры, которые недавно стали легальными в Украине, в США имеют немалую популярность. Нередко они приносят неожиданную прибыль игрокам. Так, 50-летний сотрудник больницы Святого Иосифа в Лутце во Флориде, США по имени Дуэйн Келлоуэй поставив в автомате 3 доллара выиграл 2450, но на этом сюрпризы не закончились.

Как пишет Casino City, мужчина стал последним звеном в специальной акции от казино.

Казино в Тампе, куда супруги приехали отдохнуть на выходные, проводило акцию. Тот, чей выигрыш поможет преодолеть рубеж миллиарда долларов выплаченных казино в 2021 — получает BMW X7 M50i стоимостью $112 245. Этим человеком оказался Дуэйн Келлоуэй.

Мужчина не мог поверить в свой выигрыш, по его словам в казино в субботу его уговорила приехать жена. У пары есть семейный автомобиль, на котором они приехали в Тампу. Это Ford 2013 года с пробегом около 321 тысячи километров. Муж и жена оба работают в больнице.

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Ляшко дважды выиграл в лотерею — НАБУ проводит расследование.

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