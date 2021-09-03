Тельцов ждет прибыль, а Овнов - масса дел: гороскоп на 3 сентября

Астрологический прогноз на пятницу, 3 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 сентября, чтобы вы могли узнать, чего ждать от нового дня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня едва ли смогут оторвать голову от кипы своих дел. На вас навалится все и сразу. Однако хорошая новость в том, что у вас хватить энергии на все.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов в этот день ждет финансовая удача. В ваши руки идет крупная прибыль. Кроме того, возможно продвижение по служебной лестнице.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов 3 сентября — напряженный день. Вы почувствуете упадок сил и рискуете даже впасть в депрессию. Поэтому не забудьте уделить время качественному отдыху.

Рак (22 июня — 22 июля)

Свежие идеи помогут вам найти новый источник заработка. Не ленитесь — и сможете добиться хороших результатов в этот день.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львов сегодня ждет множество деловых встреч. Для вас наступил такой период, когда надо поднапрячься, для того чтобы в будущем пожинать плоды.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В пятницу вам не стоит браться за рискованные проекты. В этот день лучше расслабиться и просто плыть по течению. Обстоятельства сами приведут вас к нужному результату.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшние задачи потребуют от вас серьезных усилий. Тихонько "отсидеться" не получится. Чтобы не разгневать начальство, вам придется поработать на хороший результат.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для представителей творческих профессий сегодня благоприятный день. Кроме того, женщин Скорпионов ждет приятное знакомство. которое может перерасти в романтические отношения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

3 сентября возможны ссоры с близкими. Постарайтесь не вымещать на них свою неудовлетворенность. Тщательно следите за своими словами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для активных действий в рабочей сфере. Для вас пятница станет отличным временем для запуска новых проектов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня ваши отношения с родственниками улучшатся. Однако есть риск получить неприятное известие в скором времени.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Вы можете позволить себе покупку дорогостоящей вещи, которую давно хотели приобрести.