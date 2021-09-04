Алена Алена засветила своего бойфренда на фото

Рэперша Alyona Alyona поделилась первыми впечатлениями о совместной жизни со своим парнем.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, еще в июле 2021 года сообщила своим поклонникам, что в ее жизни наступает новый этап, и она переезжает к своему бойфренду. И вот спустя 2 месяца это свершилось.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала новый пост, в котором рассказала, как проходил ее переезд. А также показала фото своего парня, которого зовут Денис и поделилась первыми впечатлениями о совместной жизни с возлюбленным.

"Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем был очень приятным и замечательным" — пишет Алена, добавляя, что теперь она понимает, почему ее Денис — это тот человек, с которым она хочет жить долго и счастливо.

Также, рэперша отметила, что ее переезд к парню проходил в три этапа: часть вещей она перевезла к Денису, часть увезла домой на Барышевку, и еще часть, а именно ее концертные костюмы, уехали к Алене на офис.

Напомним, что ранее Алена Савраненко засветилась на съемках рекламного ролика Red Bull, в результате чего пострадало покрытие Софийской площади. Пользователи сети были недовольны сложившейся ситуацией, и потребовали от артистки извинений и более того, заставили ее и команду отмывать следы шин на площади.

"Телеграф" был на Софийской площади, когда Alyona Alyona с командой убирала исторический центр Киева.