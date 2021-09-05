Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк в балетной пачке и с макияжем удивил сеть

Актер нарядился в розовое платьице и надел корону.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк не перестает удивлять фанатов своими изменениями. Только если раньше это были эксперименты с прической или решением оставить бороду или нет, то в этот раз Тарас немного сменил свой стиль, причем кардинально.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал снимки с довольно интересной фотосессии, на которой он предстал в розоватом коротком платьице, с макияжем, большими серьгами и короной на голове. Помимо этого в зубах у Тараса была еще и сигарета.

"Первая часть фотографий" — подписал под снимками Цымбалюк, тем самым анонсировал то, что будут фото еще.

В комментариях разгорелось обсуждение. Многие коллеги Тараса по цеху, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и Даниель Салем, как и множество фанов написали положительные комментарии и отзывы. Также среди подписчиков были и те, кто подшучивал над образом Тараса, а так же и те, кому подобное не по душе.

Реакция коллег Цымбалюка

Реакция сети на образ Цымбалюка

Реакция сети на образ Цымбалюка

Реакция сети на образ Цымбалюка

Реакция сети на образ Цымбалюка

Напомним, что в июле 2021 года Тарас Цымбалюк покинул ряды холостяков и женился на своей возлюбленной — Тине, которой сделал предложение еще в эфире танцевального шоу "Танці з зірками 2020".