Укр

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк в балетной пачке и с макияжем удивил сеть

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Тарас Цимбалюк Новость обновлена 05 сентября 2021, 10:20
Тарас Цимбалюк

Актер нарядился в розовое платьице и надел корону.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк не перестает удивлять фанатов своими изменениями. Только если раньше это были эксперименты с прической или решением оставить бороду или нет, то в этот раз Тарас немного сменил свой стиль, причем кардинально.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал снимки с довольно интересной фотосессии, на которой он предстал в розоватом коротком платьице, с макияжем, большими серьгами и короной на голове. Помимо этого в зубах у Тараса была еще и сигарета.

"Первая часть фотографий" — подписал под снимками Цымбалюк, тем самым анонсировал то, что будут фото еще.

В комментариях разгорелось обсуждение. Многие коллеги Тараса по цеху, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и Даниель Салем, как и множество фанов написали положительные комментарии и отзывы. Также среди подписчиков были и те, кто подшучивал над образом Тараса, а так же и те, кому подобное не по душе.

Реакция коллег Цымбалюка
Реакция коллег Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка
Реакция сети на образ Цымбалюка

Напомним, что в июле 2021 года Тарас Цымбалюк покинул ряды холостяков и женился на своей возлюбленной — Тине, которой сделал предложение еще в эфире танцевального шоу "Танці з зірками 2020".

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