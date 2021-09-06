Укр

Бойфренд 16-летней Девы Кассель показал страстный поцелуй с возлюбленной (фото)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Дева Кассель и Лука Саландра Новость обновлена 06 сентября 2021, 14:31
Дева Кассель и Лука Саландра

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда.

Несмотря на то, что союз актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя не оказался прочным, "плод" их любви получился очень даже и хороший. Дочери Белуччи и Касселя Деве уже 16 лет, и она является достаточно успешной моделью.

Дева Кассель — лицо бренда Dolce & Gabbana еще 14 лет, и не странно, что она была одной из звезд на их показе в Венеции. Стоит отметить, что на мероприятие девушка впервые вышла со своим бойфрендом — французским манекенщиком Лукой Саландрой.

На своей странице в Инстаграм после первого совместного выхода Лука опубликовал несколько совместных снимков со своей возлюбленной. На фото они позировали, не скрывая своих чувств. На одном из снимков даже поцеловались.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2020 году звездные родители, Моника Беллуччи и Венсан Кассель, воссоединились, чтобы поддержать Деву во время ее фотосессии для рекламы бренда.

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