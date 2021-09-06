Укр

35-летняя "Холостячка" Злата Огневич поделилась своими секретами красоты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Злата Огневич Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:10
Злата Огневич

Певица призналась, готова ли она прибегать к услугам пластических хирургов.

Новая украинская "Холостячка", украинская певица Злата Огневич обладательница прекрасной подтянутой фигуры. И как оказалось шикарная форма артистке досталась ей "от родителей". И пока многие звезды "напрягаются" в спортзалах и сидят на диетах, Злата может позволить себе немного больше.

Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Однако помимо хорошей генетики, у артистки есть свои "секреты красоты". Каждое утро у нее начинается со стакана теплой воды, вакуумного массажа и сбалансированного завтрака. Также артистка старается соблюдать водный баланс и контролировать режим сна.

Помимо этого, помогают поддерживать красоту исполнительнице и косметолог. Огневич периодически делает различные пилинги и аппаратные процедуры. А также пользуется только качественной косметикой.

Также, артистка добавила, что не исключает возможности воспользоваться новыми разработками в сфере косметологии и хирургии, и при необходимости воспользуется услугами, которые способны улучшить жизнь.

Полный текст интервью со Златой Огневич читайте на сайте "Телеграф" — Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими

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