35-летняя "Холостячка" Злата Огневич поделилась своими секретами красоты

Певица призналась, готова ли она прибегать к услугам пластических хирургов.

Новая украинская "Холостячка", украинская певица Злата Огневич обладательница прекрасной подтянутой фигуры. И как оказалось шикарная форма артистке досталась ей "от родителей". И пока многие звезды "напрягаются" в спортзалах и сидят на диетах, Злата может позволить себе немного больше.

Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Однако помимо хорошей генетики, у артистки есть свои "секреты красоты". Каждое утро у нее начинается со стакана теплой воды, вакуумного массажа и сбалансированного завтрака. Также артистка старается соблюдать водный баланс и контролировать режим сна.

Помимо этого, помогают поддерживать красоту исполнительнице и косметолог. Огневич периодически делает различные пилинги и аппаратные процедуры. А также пользуется только качественной косметикой.

Также, артистка добавила, что не исключает возможности воспользоваться новыми разработками в сфере косметологии и хирургии, и при необходимости воспользуется услугами, которые способны улучшить жизнь.