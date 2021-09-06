"Всадница без головы": новую девушку Тимати высмеяли в сети (фото)

В сети смеются того, что Тимати обрезает голову своей девушке на всех фото.

Несмотря на то, что в сети уже активно ходят слухи о романе российского рэпера Тимати с украинской моделью Сашей Дони, сам артист показывать свою новую девушку в соцсетях не спешит. На снимках с отдыха Тимати постит лишь отдельные части тела возлюбленной, не показывая лица. В то время как СМИ уже показали, как выглядела Саша Дони до пластики.

В сети уже высмеяли такое отношение Тимати к модели. Так, под последним фото, на котором Тимати "засветил" свою новую девушку в Инстаграм, уже появилась масса уничижительных комментариев.

Тимати обрезал Саше Дони голову на фото

"Есть шансы, что в завтрашней подборке уже голова появится", "Всадница без головы", "Все уже рассекретили, кто она. Тупо обрезать человеку голову", — пишут Тимати подписчики.

В комментариях под постом отметился даже коллега Тимати по сцене рэпер Джиган: "Дед да за**ал, не обрезай голову".

Саша Дони и Тимати: что известно

Слухи о романе Тимати и украинской модели Саши Дони активно расходятся в сети. Сейчас возлюбленные улетели на отдых в Грецию. Александру Дони знают как блогера и модель. Она живет в Киеве. В своих соцсетях девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.

Бывшая Тимати Алена Шишкова уже негативно отозвалась о Саше Дони, заявив, что та ей подражает.