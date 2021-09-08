Новая девушка Тимати Саша Дони прилетела в Киев

Вероятная девушка российского репера вернулась в Украину.

Вот уже несколько дней сеть обсуждает новую вероятную девушку российского репера Тимати — украинскую модель Сашу Дони. Девушка уже даже "успела" попасть под волну критики от пользователей сети за то, что та якобы копирует экс-подругу репера Алену Шишкову.

Саша и Тимати вместе отдыхали на острове Миконос в Греции, где парочку и "подловили".

8 сентября, Саша Дони опубликовала на своей страниц в Инстаграм сторис, на котором видно, что модель вернулась на родину в Украину. Девушка сняла короткое видео, на котором видно вид из окна ее киевской квартиры.

Вид с квартиры Саши Дони в Киеве

Отметим, что несмотря на то, что Саше Дони всего 20 лет ее уже заподозрили в пластике. На одном из теелграмм-каналов появились фото девушки до пластики.

Ранее, "Телеграф" писал, что в своем Инстаграм девушка часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото.