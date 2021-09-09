Святослав Вакарчук растрогал сеть песней о родном Львове (видео)

Вакарчук спел в дуэте с Ириной Швайдак

В среду, 8 сентября, состоялась премьера новой песни Святослава Вакарчука в коллаборации с группой "Один в каноэ" под названием "Город весны". Это первая композиция, которую артист написал о Львове.

В YouTube появилось видео новой песни Вакарчука. Его снимал в городе Львов режиссер Виктор Придувалов.

Вакарчук исполнил композицию "Город весны" в дуэте с певицей и автором песен группы "Один в каноэ" Ириной Швайдак. По словам артиста, он давно хотел написать песню о Львове, однако долго не мог этого сделать, хотя группа "Океан Эльзы" существует уже 27 лет. Теперь же Вакарчук осознал свою любовь к этому городу и называет его лучшим местом на земле. Стоит отметить, что именно там артист провел свои детские годы и получал образование.

Певец рассказывает, что идея написать композицию о Львове появилась у него неожиданно в апреле этого года, когда он гулял по Мариинскому парку в Киеве. Тогда в голове автора нарисовались сразу и мелодия и строки песни, поэтому он сразу же пошел домой и в тот же день композиция была на 90% готова.

О сотрудничестве с "Один в каноэ" Вакарчук говорит, что не мог представить никого другого из львовских артистов для коллаборации и записи песни. По его словам, гитарист группы из Львова Устим Похмурский добавил игре немного своего стиля и придумал замечательное соло на гитаре, которого не было в оригинальной версии. Что же касается Вакарчука, то он сыграл на фортепиано.

При снятии видео к песне, во Львове была прекрасная солнечная погода, однако в конце работы, в 4 утра, во время съемок буквально последних кадров на словах "почему мы не можем забыть о ливнях", неожиданно пошел сильный дождь. Этот момент также попал в клип и прекрасно дополнил его.

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