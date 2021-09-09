Укр

Святослав Вакарчук растрогал сеть песней о родном Львове (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Вакарчук презентовал свою новую композицию Новость обновлена 09 сентября 2021, 11:03
Вакарчук презентовал свою новую композицию

Вакарчук спел в дуэте с Ириной Швайдак

В среду, 8 сентября, состоялась премьера новой песни Святослава Вакарчука в коллаборации с группой "Один в каноэ" под названием "Город весны". Это первая композиция, которую артист написал о Львове.

В YouTube появилось видео новой песни Вакарчука. Его снимал в городе Львов режиссер Виктор Придувалов.

Вакарчук исполнил композицию "Город весны" в дуэте с певицей и автором песен группы "Один в каноэ" Ириной Швайдак. По словам артиста, он давно хотел написать песню о Львове, однако долго не мог этого сделать, хотя группа "Океан Эльзы" существует уже 27 лет. Теперь же Вакарчук осознал свою любовь к этому городу и называет его лучшим местом на земле. Стоит отметить, что именно там артист провел свои детские годы и получал образование.

Певец рассказывает, что идея написать композицию о Львове появилась у него неожиданно в апреле этого года, когда он гулял по Мариинскому парку в Киеве. Тогда в голове автора нарисовались сразу и мелодия и строки песни, поэтому он сразу же пошел домой и в тот же день композиция была на 90% готова.

О сотрудничестве с "Один в каноэ" Вакарчук говорит, что не мог представить никого другого из львовских артистов для коллаборации и записи песни. По его словам, гитарист группы из Львова Устим Похмурский добавил игре немного своего стиля и придумал замечательное соло на гитаре, которого не было в оригинальной версии. Что же касается Вакарчука, то он сыграл на фортепиано.

При снятии видео к песне, во Львове была прекрасная солнечная погода, однако в конце работы, в 4 утра, во время съемок буквально последних кадров на словах "почему мы не можем забыть о ливнях", неожиданно пошел сильный дождь. Этот момент также попал в клип и прекрасно дополнил его.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда Злата Огневич перепела один из главных хитов лета 2021 — песню Wellboy "Гуси". Также мы писали, что в конце августа певица Алина Гросу презентовала новую версию своей популярной песни "Пчелка 2.0".

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Интервью
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Категория
Сводка коронавируса в Украине на 09.09.2021
В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль