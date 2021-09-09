"У меня толстая кожа": новая девушка Тимати отреагировала на хейт в сети

Уверенная в себе девушка не обращает внимание на хейтеров.

Украинская модель из Киева Саша Дони, которая сейчас имеет роман с российским рэпером Тимати, в последнее время столкнулась с волной хейта от читателей соцсетей. Они осуждают ее за измененную хирургами внешность и ищут во всем недостатки.

На странице Дони в Instagram, один из читателей с похвалой отметил позицию модели, которая никак не реагирует на хейт и ни с кем не конфликтует по этому поводу. В ответ Саша заявила о себе как о лидере, который не обращает внимания на мнение других людей и не унижает их.

Саша Дони рассказала, почему не реагирует на хейт

Саша считает, что негативно настроенные читатели только завидуют ей и пытаются обидеть. Таких лиц Дони назвала "неполноценными натурами", которые всех критикуют за собственное несовершенство.

"У меня толстая кожа по их мнению", — написала модель в сети. Девушка считает, что завистливые читатели пытаются найти как можно больше ее недостатков, поэтому видят их во всем.

Многим пользователям не нравится Сашина "кукольная" внешность, которую она смогла получить благодаря пластическим операциям. Также в сети Дони сравнили с бывшей избранницей Тимати Аленой Шишковой. Обе девушки действительно очень похожи: они имеют стройную фигуру, белокурые волосы, выразительные черты лица и пухлые губы. Вот только поклонники бывшей возлюбленной российского рэпера написали, что "Дони — Шишкова с Aliexpress".

Алена Шишкова и Саша Дони

Ранее "Телеграф" сообщал, что о романе Саши Дони и Тимати стало известно из их фото в Инстаграм. Судя по всему, они вместе провели отдых в Греции на острове Миконос. На одном из фото модели внимательные читатели сети заметили кепку, как у российского рэпера. После этого в СМИ начали активно обсуждать роман пары. Как результат, Дони наткнулась на волну возмущения хейтеров, которые обвинили ее в "сделанной" внешности.