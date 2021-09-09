Укр

"Ангел Меркель": Дмитрий Гордон в образе ангела спровоцировал дискуссии в сети (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Гордон Новость обновлена 09 сентября 2021, 14:59
Дмитрий Гордон

Известный ведущий появился в образе с "ангельскими крыльями"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал совместное фото со своей супругой, порадовал подписчиков в соцсети новыми фотографиями.

На официальной странице в Инстаграме ведущий разместил снимки, на которых позирует на фоне статуи таким образом, чтобы крылья гипсового памятника как бы "вырастали" из его спины.

"А вы сомневались?", — спрашивает Гордон своих фолловеров.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон

В комментариях Дмитрия назвали Ангелой Меркель, а также задались вопросам, не ангел ли он.

Ранее Дмитрий Гордон озадачил поклонников своим архивным фото с темными волосами.

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