"Ангел Меркель": Дмитрий Гордон в образе ангела спровоцировал дискуссии в сети (фото)
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Известный ведущий появился в образе с "ангельскими крыльями"
Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал совместное фото со своей супругой, порадовал подписчиков в соцсети новыми фотографиями.
На официальной странице в Инстаграме ведущий разместил снимки, на которых позирует на фоне статуи таким образом, чтобы крылья гипсового памятника как бы "вырастали" из его спины.
"А вы сомневались?", — спрашивает Гордон своих фолловеров.
В комментариях Дмитрия назвали Ангелой Меркель, а также задались вопросам, не ангел ли он.
Ранее Дмитрий Гордон озадачил поклонников своим архивным фото с темными волосами.
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