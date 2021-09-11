Знаменитости посетили премьеру фильма "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном и Джоди Комер на Венецианском кинофестивале-2021

Дженнифер Лопес впервые появилась на красной ковровой дорожке со своим кавалером Беном Аффлеком. Пара воссоединилась на звездной премьере его фильма "Последняя дуэль" (The Last Duel) во время Венецианского кинофестиваля 2021 года в пятницу вечером, 10 сентября.

Об этом пишет Daily Mail.

52-летняя американская певица и актриса была в белом платье Georges Hobeika с глубоким вырезом, украшенном бриллиантами вокруг декольте. Знаменитость целовалась и прижималась к своему 49-летнему бойфренду во время мероприятия, на котором также присутствовали партнеры Аффлека по фильму — Мэтт Дэймон и Джоди Комер. Платье Джей Ло также отличалось смелым дизайном с разрезом на бедрах.

Тем временем Бен выглядел шикарно в черном костюме, белоснежной рубашке и с черном галстуке-бабочке. Стоить заметить, что актер с обожанием смотрел на свою красивую девушку.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Мэтт Деймон шикарно выглядел на красной ковровой дорожке со своей женой Лучаной Баррозо, которая поразила своим черным платьем с пайетками без бретелек.

Лучана Баррозо и Мэтт Деймон

Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер поразила прозрачным черным платьем со складками, которое имело дизайн с высоким воротом. Она объединила уникальное платье с парой черных кожаных сапог до щиколотки с замысловатыми вырезами. Завершая свой смелый образ, Джоди выбрала эффектные серьги черного и сверкающего серебра и кольцо для гармонии.

Джоди Комер

Венецианский кинофестиваль длится в 2021 году с 1 по 11 сентября. 9 числа состоялась мировая премьера украинско-польско-немецкого художественного фильма "Носорог" режиссера и сценариста Олега Сенцова.

Ранее лучший друг Аффлека, Мэтт Деймон, рассказал, как он относиться к его воссоединению с Лопес.