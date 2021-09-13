Замена Оруджевой, "бродвей" Зарицкой и уход первой пары: чем запомнился второй выпуск "Танців з зірками" (видео)
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12 сентября состоялся второй прямой эфир проекта "Танці з зірками"
В воскресенье вечером, 12 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй выпуск пятого сезона самого танцевального шоу страны — "Танці з зірками". К сожалению, на второй неделе проект покинула первая пара — это комик Иван Люленов и Яна Цыбульская.
Также проект окончательно покинула еще одна звездная участница, актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджева. Она больше не сможет выйти на паркет "Танців" по причине травмы. В итоге ее заменила коллега Александра Машлятина.
Комедийная актриса и Денис Самсон исполнили венский вальс под песню канадского певца The weeknd — Earned it.
Своим звездным присутствием порадовала Ирина Билык, которая сделала подарок для поклонников проекта и с Дмитрием Дикусаром спела их совместную песню "Нас нет". Напомним, что в 2007 году пара принимала участие в проекте, а позже у них завязался роман, который продлился недолго. Сейчас хореограф участвует в проекте с фехтовальщицей Ольгой Харлан.
Во втором эфире шоу пара исполнила квикстеп под песню Iʼm a believer.
А вот самым просматриваемым выступлением на паркете "Танців з зірками-2021" на YouTube могут похвастаться солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков, которые исполнили бродвей под песню Diamonds are a girlʼs best friend. Видео собрало более 15 тысяч просмотров.
По оценкам самих судей, наибольше количество баллов за танцы получила пара — Артур Логай и Анна Карелина. Меньшая оценка вышла у Алексея Суровцева и Марии Колосовой.
Суммированные зрительские голоса и баллы судей отправили домой Ивана Люленова и Яну Цыбульскую, которые исполнили джайв под песню Bruno Mars — Runaway baby.
Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали детские фото и видео участников нового сезона шоу "Танці з зірками".
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