Замена Оруджевой, "бродвей" Зарицкой и уход первой пары: чем запомнился второй выпуск "Танців з зірками" (видео)

12 сентября состоялся второй прямой эфир проекта "Танці з зірками"

В воскресенье вечером, 12 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй выпуск пятого сезона самого танцевального шоу страны — "Танці з зірками". К сожалению, на второй неделе проект покинула первая пара — это комик Иван Люленов и Яна Цыбульская.

Также проект окончательно покинула еще одна звездная участница, актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджева. Она больше не сможет выйти на паркет "Танців" по причине травмы. В итоге ее заменила коллега Александра Машлятина.

Комедийная актриса и Денис Самсон исполнили венский вальс под песню канадского певца The weeknd — Earned it.

Своим звездным присутствием порадовала Ирина Билык, которая сделала подарок для поклонников проекта и с Дмитрием Дикусаром спела их совместную песню "Нас нет". Напомним, что в 2007 году пара принимала участие в проекте, а позже у них завязался роман, который продлился недолго. Сейчас хореограф участвует в проекте с фехтовальщицей Ольгой Харлан.

Во втором эфире шоу пара исполнила квикстеп под песню Iʼm a believer.

А вот самым просматриваемым выступлением на паркете "Танців з зірками-2021" на YouTube могут похвастаться солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков, которые исполнили бродвей под песню Diamonds are a girlʼs best friend. Видео собрало более 15 тысяч просмотров.

По оценкам самих судей, наибольше количество баллов за танцы получила пара — Артур Логай и Анна Карелина. Меньшая оценка вышла у Алексея Суровцева и Марии Колосовой.

Суммированные зрительские голоса и баллы судей отправили домой Ивана Люленова и Яну Цыбульскую, которые исполнили джайв под песню Bruno Mars — Runaway baby.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали детские фото и видео участников нового сезона шоу "Танці з зірками".