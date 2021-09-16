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Какой праздник 16 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 16 сентября
Праздник 16 сентября

16 сентября принято наводить в домах порядок и избавляться от различного хлама.

В четверг, 16 сентября, православная церковь отмечает память мученицы Василисы и святой Домны Никодимийской. В народе праздник прозвали Доброродной девой, Домнин день или День Василисы.

Святая мученица Василиса умерла в 9-летнем возрасте за отказ отречься от своей веры и поклониться языческим идолам. Маленькую девочку подвергали ужасным пыткам: били по лицу, подвешивали за ноги вниз головой, жгли огнем, бросали в горящую печь и отдавали на съедение животным. Однако Василиса выходила невредимой из всех испытаний. Умерла она возле камня, из которого забил целебный источник после ее молитвы.

Святая мученица Василиса
Святая мученица Василиса

Святая Домна была языческой жрицей, принявшей христианство. Была убита во время гонений на христиан, организованных Максимилианом.

Домна Никодимийская
Домна Никодимийская

Главным правилом 16 сентября было уборка дома и сжигание ненужного хлама. Наши предки верили, что этот ритуал поможет избавиться от бедности.

Также, в этот день собирали урожай поздней малины и яблок.

Что нельзя делать 16 сентября:

  • Девушкам не рекомендуется смотреться в зеркало просто так.
  • Не следует наедаться до отвала.
  • Запрещено ссориться, браниться, завидовать, сплетничать.

Народные приметы 16 сентября:

  • Гром гремит – к долгой и теплой осени.
  • Теплый день – к поздней весне.
  • Красный закат – к холодам или заморозкам.
  • Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
  • Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
  • Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.

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