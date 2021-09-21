Игорь Пустовит обратился к подписчикам после нашумевшего интервью Славе Демину

Блогер намекнул на дополнительные проблемы с супругой.

После скандального интервью блогерши из Ивано-Франковска Саши Бо Маше Ефросининой, ее муж Игорь Пустовит записал ответное интервью с ведущим Славой Деминым, в котором рассказал свою версию их конфликта, скандалов, что привели к разводу.

Саша Бо сразу же прокомментировала слова мужа, отметив, что у он дал это интервью, чтобы отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и ее родителей.

На следующий день после выхода интервью, и Игорь Пустовит вновь вышел на связь, опубликовав пост, в котором обратился к своим подписчикам, поблагодарив их за поддержку. Блогер также уделил внимание и своим хейтерам. Игорь отметил, что больше не будет оправдываться, и ему совсем не интересно, что о нем думают.

"За детей тоже не волнуйтесь, у них всегда все будет хорошо, а потом они вырастут и сами сделают свои выводы, сами примут свои решения. Сейчас я сделаю все, что в моих силах, чтобы у меня не отобрали возможность видеться с ними на равных правах!" — написал Пустовит, добавив, что ему уже пригрозили дополнительными судами.

Пустовит признался, что он пошел на это интервью, чтобы оставить там всю боль и выговориться. Он надеется, что ситуация, которая случилась с ним, поможет тысячам семей, по всей Украине понять наконец, что самое главное в семье.

Напомним, что о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле 2021 года. Пара вместе прожила 5 лет, у них растет двое сыновей — Данило и Евгений.

В сентябре вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. Во время разговора с телеведущей Саша обвинила Игоря в психологическом насилии и рассказала о проблемах в сексе и его унижениях в ее сторону. Она также рассказала, что блогеры часто ссорились из-за того, что Саша больше зарабатывала.

Также ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит уже нашел себе новую девушку.