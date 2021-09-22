Укр

Умер актер из сериала "Секс в большом городе"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Уилли Гарсон Новость обновлена 22 сентября 2021, 09:37
Уилли Гарсон

Известный актер скончался в 57-летнем возрасте.

В среду, 22 сентября, стало известно, что неожиданно для всех скончался звезда сериалов "Секс в большом городе" и "Белый воротничок", американский комедийный актер Уилли Гарсон. На момент смерти ему было 57 лет.

Печальной новостью о кончине Гарсона сообщил на своей странице в Инстаграм его приемный сын Нэйтен Гарсон. Причину смерти отца Нэйтен не озвучил, лишь посвятил ему трогательный пост со словами благодарности и признанием в любви.

Отметим, что Уилли Гарсон долгое время боролся с раком. Однако утверждать, что именно это стало причиной его смерти нельзя.

"Я так тобой горжусь. Всегда буду любить тебя, но думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной" — написал Нэйтен, сопроводив свою публикацию снимками и видео своего отца.

Уилли Гарсон — популярный американский комедийный актер. За свою карьеру сыграл во многих сериалах, однако наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Стоит отметить, что Гарсон был не только лучшим другом экранной героини Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу, но и самой актрисы. Также Уилли выдал блестящее перевоплощение в шоу "Белый воротничок".

Актер не был женат, но самостоятельно воспитывал сына Нэйтана, которого усыновил в 2009 году.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 13 сентября, скоропостижно скончалась 30-летняя кулинар, участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко. У девушки неожиданно остановилось сердце.

Теги:
#Смерть #Актер #Секс в большом городе
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